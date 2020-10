Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thăm, tặng quà các trường học vùng lũ Hà Tĩnh

Xin chia sẻ với những thiệt hại của ngành giáo dục Hà Tĩnh nói chung, các trường học nói riêng, đồng thời biểu dương những nỗ lực của ngành, của các trường trong việc chủ động các phương án phòng và khắc phục quả lũ lụt. Những thiệt hại của ngành giáo dục Hà Tĩnh, Bộ sẽ cùng với các cấp ngành, địa phương chung tay chia sẻ.

Việc sớm ổn định việc dạy học tại các trường bị ảnh hưởng do lũ lụt là điều cần thiết, nhưng yếu tố đặt lên hàng đầu là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Vì thế, việc dạy học chỉ tiến hành khi đường đến trường không bị chia cắt, công tác vệ sinh môi trường tại các trường học đảm bảo sạch sẽ, an toàn. Cùng với việc khắc phục hậu quả lũ lụt, các nhà trường cần có kế hoạch tổ chức dạy bù hợp lý.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ