Bữa ăn bán trú - bữa cơm gia đình của các cháu học sinh Lộc Hà

Các trường mầm non và tiểu học tổ chức ăn bán trú ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) luôn chú trọng đảm bảo ATVSTP, kiểm soát thực phẩm đầu vào, nâng cao chất lượng chế biến... để các cháu có những bữa ăn ngon miệng, đủ chất, đảm bảo sức khỏe.

Các cô nuôi ở Trường Mầm non Hộ Độ chuẩn bị bữa ăn bán trú cho các cháu.

Với mục tiêu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, Trường Mầm non Hộ Độ (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) không chỉ tạo môi trường vui chơi, học tập tốt mà còn rất chú trọng đến bữa ăn bán trú cho các cháu.

Ở ngôi trường này, 413 cháu luôn được chăm lo cho từng bữa ăn với những món tươi ngon, chất lượng, sạch sẽ, đong đầy yêu thương của những “người mẹ ở trường”. Các cháu cũng rất thích thú, nhất là khi được tham gia mô hình “bữa cơm gia đình”, được ăn các món ngon yêu thích.

Bữa ăn bán trú của các cháu nhỏ tại Trường Mầm non Hộ Độ.

Cô Nguyễn Thị Bưởi – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hộ Độ chia sẻ: “Phục vụ cho các bữa ăn bán trú tại trường, chúng tôi đã ký hợp đồng với các đầu mối để cung cấp thực phẩm tươi ngon, chất lượng. Cùng với đó, nhà trường cũng đã tổ chức gây quỹ, góp công làm vườn để vừa chỉnh trang khuôn viên trường lớp vừa có nguồn rau xanh cho nhà bếp theo phương châm “mùa nào thức nấy”. Khi có nguồn thực phẩm sạch, dưới bàn tay chế biến khéo léo, công phu, tận tình của các cô nuôi đã giúp các cháu có những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, an toàn”.

Phụ huynh Lê Ngọc Hải (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) nhận xét: “Gia đình tôi có cháu học lớp 4 tuổi ở Trường Mầm non Hộ Độ. Ở nhà, cháu khá kén ăn nhưng mỗi khi đi học về là khoe với mẹ mình ăn nhiều, ăn nhanh, đồ ăn ngon hơn mẹ nấu. Biết vậy nên phụ huynh chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng”.

Cô nuôi ở Trường Mầm non thị trấn Lộc Hà lên món bữa trưa cho các cháu.

Tương tự, các bữa ăn bán trú, nhất là những bữa tổ chức theo mô hình “bữa cơm gia đình” ở Trường Mầm non thị trấn Lộc Hà cũng luôn được các cháu nhỏ và các bậc phụ huynh khen ngợi. Trong mỗi bữa ăn bán trú đều có rất nhiều món, thực đơn cũng thay đổi hàng ngày, cách chế biến đa dạng để kích thích các cháu ăn ngon.

Cô nuôi Lê Thị Dung – Trường Mầm non thị trấn Lộc Hà chia sẻ: “Chúng tôi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề để các cháu có được những bữa ăn bán trú đảm bảo mọi mặt. Hàng ngày, mọi công đoạn liên quan đều được chuẩn bị chu đáo, từ lên thực đơn, tiếp nhận hàng đầu vào, vệ sinh bếp núc, chuẩn bị dụng cụ đến việc sơ chế thực phẩm, chế biến món ăn, nấu nướng, chia khẩu phần... đều được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, mất an toàn”.

Những bữa ăn đủ chất, thơm ngon, an toàn được các cháu yêu thích.

Theo cô Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Lộc Hà trao đổi: “Với quan điểm “Nuôi dưỡng lo hơn nuôi dạy”, chúng tôi luôn có gắng đảm bảo an toàn, chất lượng từng bữa ăn cho 350 cháu. Thực đơn, thực phẩm luôn được thay đổi hàng ngày để đảm bảo cung cấp đủ các chất dinh dưỡng, đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, nhà trường cũng đã phân công giáo viên theo dõi từng bữa ăn, giấc ngủ, phối hợp với gia đình nuôi dưỡng, hình thành nền nếp văn hóa trong bàn ăn qua cách sử dụng thành thạo các dụng cụ, rèn luyện tính tự lập qua việc tự phục vụ bản thân...”.

Bữa cơm bổ dưỡng, công phu, đẹp mắt được thực hiện bởi các cô giáo Trường Mầm non xã Bình An.

Ngoài sự vào cuộc của nhà trường thì các đầu mối cung ứng thực phẩm cho cũng rất trách nhiệm. Chị Nguyễn Thị Thảo (thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) cho biết: “Chúng tôi là đầu mối chuyên cung ứng thực phẩm cho các trường mầm non, tiểu học khu vực 6 xã vùng hạ huyện Lộc Hà, chủ yếu là các loại hải sản, thịt lợn và các loại rau. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, chúng tôi luôn lựa chọn những loại rõ nguồn gốc, tươi ngon và thời gian cất trữ không quá 24 tiếng, tuyệt đối không nhập các thực phẩm kém chất lượng”.

Tại thời điểm này, huyện Lộc Hà có 12 trường mầm non, 12 nhóm trẻ tư thục và 2 trường tiểu học công lập thực hiện hoạt động bếp ăn bán trú với gần 6.000 suất ăn/bữa. Việc đảm bảo an toàn, chất lượng cho các bữa ăn luôn được các bậc phụ huynh, các nhà trường và các lực lượng chức năng quan tâm.

Các cô nuôi ở Lộc Hà đua tài trong diễn đàn “Giao lưu dinh dưỡng trẻ thơ năm học 2022 - 2023”.

Thầy giáo Lê Trọng Châu - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Hà đánh giá: “Chúng tôi luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các nhà trường phải dảm bảo an toàn tuyệt đối khi tổ chức ăn bán trú. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, đa số các trường có bếp ăn đều hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm VSATTP, các bữa ăn đảm bảo chất lượng, học sinh được ăn chín, uống sôi, ăn ngon miệng. Chúng tôi đã và đang đặc biệt lưu tâm, theo dõi sát sao vấn đề này, để tất cả những bữa ăn bán trú thực sự là bữa cơm gia đình của các em”.

Tiến Phúc