Đảm bảo an toàn cho cán bộ, thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương trong đó có Hà Tĩnh bám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo các nhà trường rà soát, cập nhật tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh.

Chiều nay (31/7), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành rà soát công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Trung Dũng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra của Bộ GD&ĐT cho thấy, đến thời điểm hiện tại các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 gồm: khâu chuẩn bị đề thi, công tác thanh kiểm tra, tập huấn coi thi, chấm thi, chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Nhìn chung, các địa phương và các ban, ngành liên quan đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay đồng hành với ngành giáo dục trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT như thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối được các bậc phụ huynh, người dân hết sức quan tâm. Chính vì thế, trước đó, Bộ GD-ĐT có công văn đề nghị ban chỉ đạo thi của các địa phương tăng cường các biện pháp phòng dịch khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, phải xây dựng phương án phân loại thí sinh theo nhóm F0, F1, F2. Có phương án dự phòng về điểm thi, phòng thi, nhân lực ở tất cả các khâu của kỳ thi khi cần thiết, phương án đảm bảo an toàn, phòng dịch khi đưa đón thí sinh F1, F2.

Tại các điểm thi, tuân thủ các biện pháp đã áp dụng như phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, bố trí nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi trong khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, chấm thi…

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành đã có nhiều ý kiến băn khoăn: khi tăng cường các điểm thi, phòng thi sẽ dễ dẫn đến tình trạng mất an toàn. Các đại biểu ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi cũng đã đề xuất phương án dừng kỳ thi tại địa phương và tổ chức xét tốt nghiệp cho các thí sinh, hoặc cho phép lùi kỳ thi…

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: tuoitre.vn)

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở các địa phương.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh chỉ đạo các nhà trường rà soát, cập nhật tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh, thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời xử lý.

Cùng với đó, các địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại khu vực in sao đề thi, các điểm thi và các khu vực chấm thi để có phương án phù hợp; đảm bảo kỳ thi an toàn tuyệt đối về an ninh, về sức khỏe cho các thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

Tại Hà Tĩnh, năm nay có hơn 15.300 thí sinh tại các đơn vị trường học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng, trung cấp nghề đăng ký tham gia kỳ thi. Ban Chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 696 phòng tại 35 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho kỳ thi hiện đang được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Thúy Ngọc - Đình Nhất