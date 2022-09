Giáo dục Hà Tĩnh: Linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, giữ vững chất lượng trong năm học mới

Năm học mới 2022-2023 đã bắt đầu với quyết tâm và khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Nhân dịp này, phóng viên (P.V) Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học mới.

- Năm học 2021-2022, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những kết quả ấn tượng. Thành công đó có ý nghĩa như thế nào trong việc triển khai nhiệm vụ năm học mới thưa bà?

- Năm học 2021-2022 diễn ra trong hoàn cảnh khó khăn và thử thách bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với sự quan tâm của tỉnh, sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của các cấp, ngành, đặc biệt là sự chủ động, linh hoạt của ngành GD&ĐT trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cùng với nỗ lực cao nhất của các giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy đã giúp các trường học tiếp tục duy trì việc học, đảm bảo an toàn trường lớp, vừa giữ vững mục tiêu về chất lượng.

Đồng hành, tiếp sức cho ngành GD&ĐT trong năm học nhiều gian khó còn là sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong chương trình “Sóng và máy tính cho em”; các hoạt động hỗ trợ học sinh (HS), sinh viên nghèo vượt khó học giỏi…

Kết thúc năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh vui mừng trước kết quả đứng thứ 5 toàn quốc về số lượng HS đạt giải quốc gia; có 1 HS giành HCV tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2022. HS Hà Tĩnh đã tích cực tham gia, giành nhiều thành tích xuất sắc tại các cuộc thi, kỳ thi quốc gia, các sân chơi trí tuệ trong và ngoài nước.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 được thực hiện thành công; điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT có nhiều chuyển biến; điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp THPT xếp thứ 9 trong cả nước (vượt 9 bậc so với năm học 2020-2021), trong đó, số HS đạt điểm cao vào các trường đại học tốp đầu cả nước tăng so với trước.

Đặc biệt, sự ra đời của Quỹ Hỗ trợ HS đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học của tỉnh đã kịp thời hỗ trợ 137 em thực hiện giấc mơ vào đại học.

Kết quả đáng tự hào cùng những bài học, cách làm mới đã tạo nền tảng, động lực, quyết tâm và khí thế cho năm học mới 2022-2023.

- Xin bà cho biết ngành GD&ĐT tỉnh đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ gì trong năm học mới?

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Bộ GD&ĐT về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của tỉnh, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đã tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ.

Trong đó, nhiệm vụ cốt lõi nhất vẫn là việc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp phân luồng với phương châm: Linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, giữ vững chất lượng giáo dục.

Trên tinh thần đó, ngành đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bậc học. Ở bậc mầm non là việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non mới. Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”.

Ở bậc phổ thông, tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng việc biên soạn và thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng, hướng nghiệp. Triển khai chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT chất lượng và có hiệu quả. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời.

Ngoài ra, để tạo môi trường phát triển toàn diện cho HS, đáp ứng yêu cầu đổi mới, ngành GD&ĐT cũng đã chỉ đạo các nhà trường tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường học gắn với xây dựng NTM và đô thị văn minh; chỉ đạo xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; trường học hạnh phúc.

-Thưa bà! Trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ đó, ngành sẽ có những giải pháp thực hiện như thế nào?

Để triển khai nhiệm vụ năm học mới, trước mắt, ngành sẽ thực hiện các giải pháp sớm ổn định đội ngũ bằng việc đốc thúc các địa phương nhanh chóng tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu của tỉnh giao; thực hiện chủ trương điều động luân chuyển biệt phái. Tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường bổ sung cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS; đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường, xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết.

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học, ngành cũng chỉ đạo các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; có các giải pháp mạnh mẽ ứng dụng giáo dục STEM vào dạy học; chủ động linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo an toàn cho HS và không bị gián đoạn việc học.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, về các tấm gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua.

Bài học kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành, sự chủ động của các nhà trường và đội ngũ giáo viên, tôi tin rằng, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua. Với sự quan tâm của tỉnh, sự đồng hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các sở, ngành và đặc biệt là sự đồng hành của phụ huynh sẽ là động lực, hành trang để ngành giáo dục tỉnh nhà vững tin bước vào năm học mới với quyết tâm và khí thế mới.

