Linh hoạt triển khai kế hoạch năm học mới phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại từng địa phương

Năm học 2020-2021, vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, với sự quan tâm của tỉnh, chính quyền các địa phương về bổ sung đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021 được tổ chức nghiêm túc, an toàn và đạt kết quả cao. Hà Tĩnh giữ vững vị trí tốp đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi với 89/100 em tham gia dự thi đoạt giải (chiếm tỷ lệ 89%). Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,02%. Toàn tỉnh có 613 thí sinh có tổ hợp môn xét tuyển vào đại học đạt từ 27 điểm trở lên (trong đó có 1 em 30 điểm, 18 em trên 29 điểm). Hiện nay, Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, hoàn thành chương trình, an toàn, đảm bảo chất lượng.