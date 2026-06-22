Kết quả Tây Ban Nha 4-0 Saudi Arabia: Cách biệt về đẳng cấp

Ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026, Tây Ban Nha đã dễ dàng đè bẹp Saudi Arabia 4-0 để giải tỏa tâm lý sau trận hòa thất vọng trước Cape Verde trong ngày ra quân.
Bước vào trận đấu với Saudi Arabia, Tây Ban Nha có 4 sự thay đổi ở đội hình chính. Yamal xuất phát từ đầu thay cho Torres bên cánh phải. Phía đối diện, Alex Baena được tin dùng thay Gavi. Ngoài ra, HLV De La Fuente cũng bố trí Olmo đá chính thay Ruiz, giúp Pedri có thể lùi sâu hơn để điều tiết tuyến giữa. Ở vị trí hậu vệ phải, Porro thế chỗ Llorente.
"Đẳng cấp khác biệt quá lớn", đó chính xác là những gì đã diễn ra trên sân. Ngay phút thứ 10, Tây Ban Nha đã có bàn mở tỷ số và người lập công không ai khác ngoài Yamal với tình huống ập vào đệm bóng cận thành. Chỉ hơn 10 phút sau, Oyarzabal đã nhân đôi cách biệt cho La Roja, trước khi chính anh hoàn tất cú đúp chóng vánh ở phút 24.
Mọi thứ sụp đổ quá nhanh với Saudi Arabia song cũng khó trách đại diện châu Á bởi Tây Ban Nha quá mạnh. Nếu chắt chiu hơn các cơ hội, đoàn quân của HLV De la Fuente có lẽ đã có thể kết thúc hiệp 1 với nhiều hơn 3 bàn. Vết gợn duy nhất với Tây Ban Nha có chăng là việc Yamal chưa có cảm giác bóng tốt nhất. Dù ghi bàn mở tỷ số, ngôi sao thuộc biên chế Barca có nhiều pha xử lý lỗi, đặc biệt là những cú sửa lòng chân trái sở trường.
Ngay đầu hiệp 2, Tây Ban Nha tìm được bàn thắng thứ 4 sau khi Tambakti vô tình đốt lưới nhà từ cú đá căng của hậu vệ Cucurella trong vòng cấm. Ở quãng thời gian còn lại, nhà ĐKVĐ châu Âu còn sở hữu nhiều cơ hội khác song không thể tận dụng thành công, nổi bật có pha thoát xuống đối mặt của Torres.
Chung cuộc, Tây Ban Nha hạ Saudi Arabia 4-0 để vươn lên dẫn đầu bảng H World Cup 2026 với 4 điểm. Ở lượt trận cuối, Tây Ban Nha sẽ gặp Uruguay, còn Saudi Arabia đụng độ Cape Verde.
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