Thủ môn Curacao lập kỷ lục rất khó phá vỡ ở World Cup

Thủ môn Eloy Room đã trở thành người hùng mang về điểm số lịch sử cho Curacao khi cản phá tới 15 cú dứt điểm. Đây là kỷ lục rất khó bị phá vỡ ở World Cup.
Sau thảm bại với tỷ số 1-7 trước Đức ở trận mở màn World Cup 2026, Curacao bỗng “lột xác” trong trận đấu với Ecuador ở lượt trận thứ hai trên sân Arrowhead (Mỹ) vào sáng 21/6.
Đây là trận đấu mà toàn đội Curacao đã thi đấu kiên cường trước Ecuador. Họ đã phải hứng chịu tới 27 cú dứt điểm từ đối thủ Nam Mỹ, trong đó có 15 cú dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, đội bóng “tí hon” của CONCACAF vẫn đứng vững.
Hàng thủ của Curacao đã có ngày thi đấu kiên cường khi chống đỡ tốt những pha tấn công như vũ bão của Ecuador. Đặc biệt, thủ môn vô danh Eloy Room đã có ngày thi đấu xuất thần khi cản phá tới 15 pha dứt điểm từ đối thủ.
Theo thống kê của Opta, người gác đền 37 tuổi này đã đi vào lịch sử World Cup khi trở thành thủ môn có nhiều pha cản phá nhất trong một trận đấu ở giải đấu này (chỉ tính trong 90 phút) kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu xuất hiện vào năm 1966.
Thực tế, thủ thành Tim Howard mới giữ kỷ lục cứu thua trong một trận đấu ở World Cup khi có 16 lần cản phá trong trận đấu với Bỉ ở World Cup 2014. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà hai đội phải thi đấu thêm hiệp phụ. Còn trong 90 phút, Tim Howard chỉ có 12 pha cản phá.
Người xếp ngay sau Eloy Room ở kỷ lục cứu thua trong 90 phút là Ramon Quiroga của Peru với 13 pha cản phá. Thủ thành Guillermo Ochoa, người luôn xuất thần ở World Cup, cũng chỉ chạm tới mốc 10 pha cứu thua trong trận gặp Brazil ở World Cup 2014.
Thủ thành Vozinha, người nổi như cồn sau trận đấu giữa Cape Verde và Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2026, cũng chỉ có 7 pha cứu thua, chưa bằng một nửa so với Eloy Room.
Ecuador cũng đi vào lịch sử theo cách không mong muốn. Họ trở thành đội bóng tung ra nhiều cú dứt điểm trúng đích nhất mà không ghi nổi bàn thắng (15 cú). Kỷ lục cũ thuộc về Hà Lan trong trận hòa 0-0 với Peru ở World Cup 1978 (13 cú dứt điểm trúng đích).
Sau trận hòa trước Ecuador, Curacao đã có điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup. Họ vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp khi gặp Bờ Biển Ngà ở lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, Ecuador thực sự lâm vào thế khó khi buộc phải thắng Đức mới hy vọng vượt qua vòng bảng.
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