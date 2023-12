Hải quan Vũng Áng trước mục tiêu thu 900 tỷ đồng trong 1 tuần

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đang nỗ lực để thu thêm 900 tỷ đồng nhằm “cán đích” chỉ tiêu 8.600 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu năm 2023.

Hơn 1 tuần nay, tàu Hao Qiang 57 (thuộc Quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương) cập cảng Vũng Áng để nhập kali sang Trung Quốc. Dưới sự hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho lực lượng chức năng, 20.000 tấn kali được bốc xếp nhịp nhàng để nhanh chóng rời bến, qua đó đóng nộp thêm nguồn thu cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng trong giai đoạn nước rút “về đích” thu ngân sách năm 2023.

Hàng hóa nhộn nhịp thông quan qua cảng Vũng Áng những ngày cuối năm

Ông Nguyễn Bá Chiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết: “Từ đầu năm, đơn vị được giao chỉ tiêu thu ngân sách 10.408 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh chồng chất khó khăn, đơn vị được điều chỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách cả năm 2023 là 8.600 tỷ đồng. Đến thời điểm này, chi cục thu ngân sách đạt gần 7.700 tỷ đồng. Như vậy, trong vòng 1 tuần tới, đơn vị sẽ phải thu khoảng 900 tỷ đồng. Nhiệm vụ hết sức nặng nề nên chúng tôi đang nỗ lực dồn sức cho nhiệm vụ thu ngân sách”.

Thời điểm này, không kể ngày đêm, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đều cắt cử cán bộ túc trực 24/24h để làm thủ tục thông quan cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Theo đó, đơn vị đang tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh... nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ sản xuất.

Dự kiến, trong tuần tới, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nhập khẩu 6 lô than và 4 lô quặng sắt để phục vụ sản xuất đơn hàng đầu năm 2024. Những lô hàng này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu lớn, giúp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng “cán đích” được giao.

Những chuyến hàng thông quan cuối năm của Công ty THNN Gang thép Hưng Nghiệp Formosa chở thêm nguồn thu ngân sách cho Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng cũng tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục thông quan cho Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G để kịp thời nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn thi công. Những vướng mắc về tờ khai, danh mục hàng hóa nhập khẩu đều được Tổ hỗ trợ trực tuyến 24/7 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng xử lý theo giờ, theo ngày. Với sự hỗ trợ tối đa, cung cấp các văn bản kịp thời và hướng dẫn doanh nghiệp khai báo, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đang tạo thuận lợi nhất cho hàng hóa được thông quan nhanh chóng, kịp thời “chở thêm” nguồn thu ngân sách những ngày cuối năm.

Ông Phạm Việt Tiệp - Đội trưởng Đội Nghiệp vụ hải quan cảng Sơn Dương cho biết: “Nhiệm vụ đang hết sức nặng nề nên anh em động viên nhau phấn đấu, nỗ lực từng ngày, từng giờ; đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Ngoài các doanh nghiệp truyền thống đã mở tờ khai lâu nay, chi cục còn nỗ lực thu hút thêm các doanh nghiệp về mở tờ khai để tăng thu ngân sách năm 2023”.

Theo thống kê, năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng có 63 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan (tăng 10,5% so với năm 2022), trong đó, chiếm tỷ trọng lớn về tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong năm, đơn vị đã mở 4.533 tờ khai (tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5.476 triệu USD (tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2022). Các mặt hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng như: phôi thép, thép, gỗ dăm, máy móc thiết bị, than, quặng, phế liệu...

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan

Mục tiêu thu 900 tỷ đồng trong những ngày cuối năm 2023 thực sự là ngọn núi cao không dễ chinh phục nhưng với quyết tâm chính trị, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng sẽ phấn đấu đạt được. Song song với việc tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị sẽ tập trung chống thất thu thuế qua kiểm tra trị giá tính thuế, qua phân loại và áp mức thuế; kiểm tra sau thông quan, tăng cường kiểm soát hải quan... để đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào NSNN. Ông Đào Chí Thành Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng

