Ngư dân Hà Tĩnh mang về hơn 18.400 tấn “lộc biển”

Nhờ ngư dân tích cực bám biển, sản xuất thuận lợi nên 6 tháng đầu năm nay, sản lượng đánh bắt hải sản ở Hà Tĩnh đạt 18.438 tấn các loại, bằng 52% kế hoạch năm 2023.

Tàu cá của ngư dân Lộc Hà cập cảng cá Cửa Sót.

Cũng như hàng nghìn ngư dân khác ở Lộc Hà, nửa đầu năm nay, ông Nguyễn Xuân Long ở thôn Long Hải, xã Thạch Kim cùng 10 bạn thuyền khác đều đặn bám biển mỗi ngày. Trên con thuyền 210 CV làm nghề lưới vây, các ngư dân liên tục thực hiện mỗi chuyến biển trong 2 ngày đêm để duy trì sinh kế, kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Ông Nguyễn Xuân Long – chủ tàu HT 90149 cho biết: "Thời gian vừa qua, chúng tôi luôn duy trì sản xuất ổn định. Bình quân mỗi chuyến biển, chúng tôi đánh bắt được gần 1 tấn hải sản các loại, về đến cảng có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu và thu về khoảng 19 – 20 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí sản xuất, khấu hao ngư cụ, mỗi lao động có mức thu nhập 1,3 triệu đồng/chuyến, chủ tàu được hưởng gấp 2,5 lần bạn nghề”.

Ngư dân Thạch Kim (Lộc Hà) phân loại sản phẩm sau khi đi khai thác về bờ.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Kim Nguyễn Văn Nam cho biết: “6 tháng đầu năm nay, 98 tàu thuyền trên địa bàn xã đã khai thác được 760 tấn hải sản các loại, cho giá trị kinh tế gần 44 tỷ đồng. Trong đó, nghề câu khơi đạt sản lượng 144 tấn, cho giá trị 23,4 tỷ đồng; nghề xăm mười đạt sản lượng 300 tấn, cho giá trị 10,2 tỷ đồng; nghề te đạt 124 tấn, cho giá trị gần 2,2 tỷ đồng; nghề đáy đạt sản lượng 70 tấn, cho giá trị 2,1 tỷ đồng; nghề dạ đạt sản lượng 122 tấn, cho giá trị 6 tỷ đồng”.

Chị Nguyễn Thị Duyên – công chức Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà thông tin: Trên địa bàn Lộc Hà hiện có 305 tàu thuyền khai thác thủy hải sản với tổng công suất gần 21.441CV. Năm nay, các điều kiện phục vụ sản xuất khá thuận lợi nên bà con ngư dân tích cực bám biển vươn khơi. Nhờ vậy, từ đầu năm nay, bà con ngư dân các xã Thạch Kim, Thịnh Lộc, thị trấn Lộc Hà... đã đánh bắt được 2.739 tấn hải sản các loại mang về giá trị sản xuất hàng trăm tỷ đồng.

Ngư dân Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) chuẩn bị đá lạnh để đi đánh bắt dài ngày ở vùng khơi.

Không chỉ có Lộc Hà mà thời gian qua, bà con ngư dân các huyện ven biển ở Hà Tĩnh cũng hối hả duy trì nhịp điệu sản xuất. Ông Lê Văn Danh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên thông tin: “Toàn huyện Cẩm Xuyên hiện có 659 tàu cá chiều dài từ 6m trở lên. Những tháng qua, dù gặp khó khăn về giá nhiên liệu nhưng bà con ngư dân vẫn tích cực bám biển, vươn khơi. Trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác hải sản cả huyện đạt 5.603 tấn, bằng 102% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Ngư dân Nguyễn Văn Diện ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) cho biết: “Thời tiết khá thuận lợi, ngư trường tương đối dồi dào nên bà con ngư dân luôn tích cực sản xuất. Riêng tàu chúng tôi làm nghề giã cào, có 5-6 lao động, chuyên đánh bắt ở vùng khơi. Nếu thuận lợi, mỗi chuyến đi biển tàu chúng tôi có thể đánh bắt được 1,2 - 1,4 tấn hải sản các loại. Tôi luôn tuân thủ đánh bắt đúng vùng quy định, không sử dụng chất nổ và kích điện, gắn sản xuất với hỗ trợ các lực lượng chức năng nắm bắt tình hình ngoài khơi và bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Ngư dân Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) trở về bờ với những mẻ cá có giá trị cao.

Thời gian qua, ngành thủy sản đã tích cực bám sát cơ sở, thường xuyên nắm bắt diễn biến ngư trường và theo dõi tình hình thời tiết, khí hậu, để tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cho ngư dân tổ chức khai thác đạt kết quả tốt.

Cùng với triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách phát triển khai thác thủy sản và ổn định đời sống ngư dân, các cấp, ngành có liên quan cũng tập trung tuyên truyền Luật Thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không khai báo, gắn phát triển sản xuất với chủ quyền biển đảo...

Ngư dân Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) đánh bắt gần bờ với những mẻ lưới đầy cá.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT Hà Tĩnh), hiện nay, toàn tỉnh có 2.798 tàu cá với hàng chục nghìn lao động biển, trong đó có 97 tàu cá có chiều dài trên 15m hoạt động tại vùng khơi, 437 tàu cá có chiều dài từ 12 - 15m hoạt động tại vùng lộng và 2.264 tàu cá có chiều dài 6 - 12m hoạt động tại vùng ven bờ.

Với đội tàu này, trong 6 tháng đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh đã khai thác được 18.438 tấn hải sản các loại, bằng 103% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 52% kế hoạch năm. Trong số sản lượng khai thác được có 3.523 tấn do đội tàu xa bờ đánh bắt, 9.217 tấn do đội tàu vùng lộng đánh bắt, đội tàu gần bờ đánh bắt được 5.698 tấn.

Tiến Dũng