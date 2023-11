Quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023

Cục Thuế Hà Tĩnh vừa trao thưởng hóa đơn may mắn quý II và quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III/2023 nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

Chiều 9/11, Cục Thuế Hà Tĩnh tổ chức trao thưởng chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II và quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Dương Hồng Lĩnh trao giải nhất “Hóa đơn may mắn” quý II/2023

Tại buổi lễ, Cục Thuế Hà Tĩnh đã trao thưởng giải nhất Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II trị giá 10 triệu đồng cho bà Đinh Thị Kim Khuyên (TDP 7, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ).

Cùng đó, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng trao 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 5 giải ba, mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng; 7 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng cho những cá nhân nộp thuế may mắn.

Thành viên Hội đồng giám sát chương trình “Hoá đơn may mắn” tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng 3 giải nhì...

... và 5 giải ba “”Hóa đơn may mắn" quý II/2023

Cùng với trao trưởng “Hóa đơn may mắn” quý II, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng tiến hành bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023. Trên cơ sở dữ liệu 169,264 hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có ngày lập từ 1/7/2023 đến 30/9/2023 (trong đó có 2.641 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên), phần mềm “Hoá đơn may mắn" đã lựa chọn ngẫu nhiên 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích. Tổng trị giá giải thưởng lên đến 30 triệu đồng.

Hội đồng giám sát chương trình “Hoá đơn may mắn” tỉnh Hà Tĩnh bấm nút lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý III/2023

Chương trình “Hoá đơn may mắn” được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hoá đơn may mắn” trên hệ thống cơ sở dữ liệu hoá đơn điện tử có mã của Tổng cục Thuế. Hoá đơn may mắn có đầy đủ thông tin định danh người mua (Mã số thuế/Căn cước công dân/Chứng minh Nhân dân/Hộ chiếu). Hoá đơn may mắn không bao gồm: hoá đơn đã huỷ, hoá đơn điều chỉnh, hoá đơn thay thế, hoá đơn có thông tin Mã số thuế người bán và người mua trùng nhau.

Mục tiêu của chương trình nhằm khuyến khích người mua lấy hoá đơn khi mua hàng hoá, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế; tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hoá phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người mua.

Danh sách khách hàng trúng thưởng “Hoá đơn may mắn” quý III/2023: - 1 giải nhất, trị giá 10.000.000 đồng/giải Nguyễn Thị Sương, MST: 3000126329 - 3 giải nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải Trần Hữu Nguyện, MST: 8761168754001 Nguyễn Đình Hà, MST: 8449343092 Nguyễn Thị Nhuần, MST: 3001686644 - 5 giải ba, trị giá 1.500.000 đồng/giải Phạm Văn Quân, MST: 3001530686 Trần Thị Nghĩa, MST: 3001054892 Ngô Thị Mơ, MST: 3002058226 Trần Thị Thơ, MST: 8341043953001 Nguyễn Trọng Nam, MST: 3000202795 - 7 giải khuyến khích, trị giá 500.000 đồng/giải Hồ Thị Hiền, MST: 3001573697 Nguyễn Thị Hoa, MST: 3000417247 Dương Thị Quỳnh Hoa, MST: 3000128252 Nguyễn Thị Nguyệt Anh, MST: 3000122275 Đặng Thị Hằng, MST: 3000419290 Hoàng Thị Gái, MST: 3001728397 Nguyễn Thị Loan, MST: 3002050668

Phan Trâm