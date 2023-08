Công nhân Công ty May Thiên Thành FiveStar trở lại làm việc

Từ sáng nay (24/8), Công ty May Thiên Thành FiveStar (KCN Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã trở lại hoạt động bình thường sau 1 ngày tạm nghỉ.

Công nhân đến làm việc tại nhà máy đúng giờ quy định.

Công ty May Thiên Thành FiveStar sẽ sớm chi trả nợ lương cho công nhân Trước mắt, Công ty May Thiên Thành FiveStar (đóng ở KCN Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thanh toán 40% lương tháng 7 và bắt đầu chi trả từ chiều nay (23/8), số nợ còn lại và tiền chậm lương tháng 8 sẽ hoàn tất chi trả vào ngày 15/9.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc sản xuất (Công ty May Thiên Thành FiveStar) thông tin, từ 7h30' sáng nay (24/8), ngoại trừ một số người xin nghỉ có lý do, còn lại tất cả công nhân ở các phân xưởng đều trở lại làm việc bình thường.

Người lao động ở xa được đưa đón bằng ô tô của công ty.

Người lao động trở lại làm việc thể hiện sự quan tâm, vào cuộc của các ngành chức năng huyện Hương Sơn, sự sẻ chia của người lao động đối với những khó khăn công ty đang phải đối mặt - ông Hùng nhấn mạnh.

Toàn bộ dây chuyền may của công ty đã hoạt động bình thường.

Công ty cam kết đến hết ngày 5/9 sẽ trả hết toàn bộ lương tháng 7 và 30% lương tháng 8 cho người lao động. Từ ngày 10 - 15/9, công ty sẽ thanh toán số tiền lương 70% còn lại của tháng 8.

Dây chuyền giặt đã đủ các vị trí.

Đề cập đến nguyên nhân chính thiếu hụt kinh phí dẫn đến chậm trả lương cho công nhân, phía đại diện Công ty May Thiên Thành FiveStar cho hay, do trong tháng 8 nguồn phụ kiện từ Trung Quốc về chậm hơn 1 tuần so với dự kiến nên ảnh hưởng đến đơn hàng xuất khẩu.

Ngoài ra, theo thông tin từ BHXH huyện Hương Sơn, tính đến ngày 31/7, công ty còn nợ đóng BHXH cho công nhân. Tuy nhiên, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, BHXH huyện vẫn tạo điều kiện thuận lợi để công nhân được khám, chữa bệnh bằng BHYT đến hết năm 2023.

Hoài Nam