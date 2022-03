Hợp tác đào tạo quốc tế, Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh trao cơ hội việc làm cho nhiều lao động

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 I. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương. II. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ * Các chuyên ngành tuyển sinh: * Đặc biệt : - Cao đẳng ngành Cơ điện tử; Công nghệ ôtô ký kết hợp tác đào tạo song hành với VinFast. 15 tháng học tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh và 15 tháng học tại VinFast. - Ngành Công nghệ hàn; Vận hành máy thi công nền được giảm 70% học phí. III. Quyền lợi của học sinh, sinh viên nhập học hệ cao đẳng, trung cấp. 1. Miễn 100% học phí đối với học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học trung cấp; 2. Giảm 70% học phí khi học nghề vận hành máy thi công nền, công nghệ hàn; 3. Tốt nghiệp trung cấp được học liên thông lên cao đẳng, đại học; 4. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh, sinh viên; 5. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm trong và ngoài nước. 6. Các đối tượng chính sách được miễn, giảm học phí theo quy định. IV. Hồ sơ xét tuyển vào học cao đẳng, trung cấp gồm: 1- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường). 2- Phiếu tuyển sinh (theo mẫu của trường). 3- Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản photo có công chứng 2 bản). 4- Bằng tốt nghiệp (bản sao hoặc bản photo có công chứng 2 bản). 5- Học bạ (photo có công chứng 1 bản). 6- 4 Ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh). 7- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). * Hồ sơ học lái xe làm thủ tục trực tiếp tại trường Liên hệ cở sở 1: 02393.854465; cơ sở 2: 0904343677. V- Thời gian nhận hồ sơ từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần. - Dự kiến thời gian tập trung nhập học: Tháng 7/2022 - Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Cơ sở 1: 412B, đường Trần Phú - Thạch Trung - Hà Tĩnh. Cơ sở 2: Ngõ 396 đường Lê Thánh Tông - phường Kỳ Trinh - TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Điện thoại: 02393 857745; 0974778119; 0967918488 Website: http://htvtc.edu.vn/ Facebook: Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh