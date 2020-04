“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người có công trong mùa dịch ở Hà Tĩnh

Thời gian qua, 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng Hà Tĩnh đã duy trì và thực hiện tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin ngoại biên, biên giới, tuyến biển, hoạt động xuất nhập cảnh, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.