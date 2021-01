Thang máy chở 11 công nhân “rơi xuống đất tạo tiếng động như bom”

Thang chở nhóm công nhân lên khu vực cao tầng để thi công thì bất ngờ gãy trục và rơi tự do xuống đất, 2 người tử vong.

Tối 2/1, anh Nguyễn Hữu Bình, 42 tuổi, trú xã Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu) - nạn nhân vụ rơi thang vận chuyển công nhân tại công trường xây dựng Sở Tài chính Nghệ An, nằm điều trị ở Khoa chấn thương Bệnh viện 115 Nghệ An.

Sau hơn 5 giờ cấp cứu và được nẹp đoạn gãy ở hai cẳng chân, cố định cột sống và ngực, anh Bình vẫn chưa thể tự cử động.

Kể lại vụ tai nạn, anh Bình cho hay khoảng 13h30 ngày 2/1, nhóm công nhân hơn 11 người cả nam vào nữ chuẩn bị thi công sau giờ nghỉ trưa. Họ đứng trong thang vận có lồng bằng sắt rộng hơn 3 mét vuông, cửa ra vào ở hai đầu, để lên thi công các tầng phía trên. Thang rời khỏi mặt đất ở độ cao hàng chục mét thì bất ngờ phát ra tiếng động lạ rồi rơi xuống.

“Thang tuột xuống dưới với tốc độ cao hơn nhiều lần so với lúc đi lên, mọi người vừa kịp kêu lên hoảng hốt thì thang đập vào nền đất tạo tiếng động như bom. Khi tỉnh lại cảm nhận cơ thể đau buốt và mở mắt mới biết đang nằm trong viện”, anh Bình nói.

Nam công nhân cho hay mới đến công trường xây dựng Sở Tài chính Nghệ An làm thuê được hơn một tháng theo diện thời vụ, tiền công 310.000 đồng mỗi ngày.

Nằm cùng khoa với anh Bình còn có nạn nhân Phan Xuân Duẩn (42 tuổi) bị xẹp đốt sống lưng, vỡ khuỷu tay, xương gót. Anh Duẩn nói khi thang máy lên ngang với tầng 7 thì bắt đầu gặp sự cố. “Cảm nhận thang rơi tự do, tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng trong hoảng loạn tai nạn rồi mọi người ơi...” anh Duẩn cho hay.

Theo các công nhân, sau cú va đập của thang máy xuống đất, những người đứng gần cửa bị hất văng ra khỏi lồng. “Cơ thể tôi đau nhức, mở mắt ra thấy nhiều người nằm la liệt quanh mình. Tất cả diễn ra trong khoảng hơn 10 giây”, anh Duẩn kể lại giây phút gặp nạn.

Ông Lê Tiến Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171 (nhà thầu thi công), thông tin sự cố thang thi công khiến 11 người gặp nạn, trong đó 2 công nhân đã tử vong. Lúc xảy ra tai nạn, tại công trường này có hơn 20 công nhân đang làm việc, bộ phận giám sát cũng có mặt.

Chiếc thang vận hành lắp đặt từ tháng 9 và đã được kiểm định trước đó. Thang rộng 1,2 m, dài gần 4 m, chạy bằng hệ thống mô tơ điện, dùng để vận chuyển công nhân hoặc vật liệu lên xuống. Nếu mất điện bất ngờ thì thang tự dừng.

“Với sức tải hơn một tấn, thang đủ sức chở 11 công nhân lên xuống nên sự cố này không phải quá tải. Bước đầu xác định trục của thang bị gãy khiến thang rơi tự do”, ông Lực nói và cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác định chính xác nguyên nhân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nói trước mắt tỉnh đạo nghành y tế tập trung cứu chữa các nạn nhân, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn, xác định trách nhiệm những người liên quan.

Theo bác sĩ Phạm Gia Trung, Khoa Tổng hợp (Bệnh viện 115), trong số 9 nạn nhân đang cấp cứu, một công nhân bị chấn thương nặng ở vùng cột sống phải chuyển qua bệnh viện tuyến tỉnh điều trị, 8 người còn đa chấn thương nặng song không ai bị đe dọa tính mạng.

“Vụ tai nạn này khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương nặng bởi sức va đập giữa thang và mặt đất rất mạnh, các nạn nhân bị hất tung lên rồi lại rơi dồn trở lại mặt đất”, ông Trung nói.

Chiều 2/1, 11 công nhân đều trú tại Nghệ An đứng trong thang vận bằng lồng sắt để di chuyển lên tầng cao của tòa nhà cao 9 tầng (tương đương 36 m) của công trình Sở Tài chính Nghệ An nằm sát đại lộ Lê Nin. Thang chạy tới khu vực tầng 7 thì bất ngờ rơi xuống khiến 11 công nhân gặp nạn.

Công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An nằm ở bên đại lộ Lê Nin, thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh. Theo thiết kế có 9 tầng nổi, một tầng hầm với diện tích xây dựng 965 m2. Chủ đầu tư là Sở Tài chính Nghệ An; nhà thầu Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171; tư vấn giám sát Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nghệ An. Công trình khởi công từ 2/2019, tới nay đã xong phần thô.

