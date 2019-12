Tiếp nhận thi hài 8 nạn nhân tử vong trong container ở Anh về Hà Tĩnh

Danh tính 8 nạn nhân quê Can Lộc (theo A, B, C): 1. Võ Nhân Du (xã Thiên Lộc) 2. Trần Mạnh Hùng (xã Thiên Lộc) 3. Võ Văn Linh (xã Thiên Lộc) 4. Nguyễn Đình Lượng (xã Thanh Lộc) 5. Phạm Thị Trà My (thị trấn Nghèn) 6. Nguyễn Văn Nhân (xã Thiên Lộc) 7. Nguyễn Huy Phong (Vĩnh Lộc) 8. Trần Khánh Thọ (xã Thiên Lộc)