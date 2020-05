Tiếp tục phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, mở rộng thị trường

Đó là một trong những mục tiêu được Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào sáng 17/5.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và đại diện các sở, ban, ngành liên quan cùng dự.

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020 và kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2015 -2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty.

Toàn cảnh đại hội.

Năm 2019, tổng doanh thu của công ty đạt 107 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tăng 3% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 4,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra, tăng 1% so với lợi nhuận thực hiện năm 2018; nộp ngân sách nhà nước 5,9 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người/tháng: 6,7 triệu đồng; thực hiện đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 4,7 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch.

Chủ tịch HĐQT Trần Đình Hòa trình bày báo cáo tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm. Theo đó, tổng doanh thu năm 2019 đạt 107 tỷ đồng, tăng 17,5 % so với năm đầu nhiệm kỳ; chỉ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty luôn duy trì mức từ 2% - 2,3%; năng lực tài chính giai đoạn 2015 – 2019 cơ bản vững mạnh, luôn đảm bảo chi trả cho các cổ đông và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Giám đốc Công ty Nguyễn Duy Bằng trình bày báo cáo của Ban Giám đốc tại đại hội.

2020 là năm đầu tiên đặt nền móng, có vai trò quan trọng trong cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025. Trong thời gian tới, công ty xác định sẽ tiếp tục tổ chức sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy; mở rộng hình thức kinh doanh đa nghành nghề, đa lĩnh vực, mở rộng thị trường kinh doanh; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực tham gia các công tác vì an sinh xã hội; xây dựng các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Tại đại hội, các cổ đông tham dự biểu quyết đồng ý với các chỉ tiêu cơ bản năm 2020 và các tờ trình, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đặc biệt, có một số tờ trình nhận được sự quan tâm của cổ đông như: tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020; quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đánh giá cao và biểu dương tinh thần tích cực, trách nhiệm của công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; có nhiều cải cách đột phá, ứng dụng KHKT trong vận hành hệ thống, xử lý rác thải, chiếu sáng…góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Bí thư Thành ủy TP Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị công ty tiếp tục nâng cao năng lực, chuẩn bị lộ trình cụ thể để đáp ứng sự phát triển của tỉnh cũng như thành phố trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị công ty bắt tay ngay vào công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt là hệ thống cây xanh; nghiên cứu, góp phần nâng cấp mở rộng công viên trung tâm; xử lý chất thải rắn hộ gia đình; tăng cường áp dụng KHKT vào sản xuất...

“TP Hà Tĩnh sẽ có trách nhiệm cùng với công ty để có những giải pháp chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành thực hiện được những mục tiêu đề ra” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đại hội cũng tiến hành bầu cử 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

Cũng tại đại hội, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

...và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Đoàn Văn Dũng – Giám đốc Chi nhánh Vệ sinh môi trường đã có thành tích xuất sắc góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân ...

...và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và chỉnh trang đô thị.

Thành Chung