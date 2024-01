Hà Tĩnh đón hơn 23.000 lượt khách dịp tết Dương lịch

Với công tác chuẩn bị đón tiếp chu đáo và tổ chức các sự kiện chào năm mới sôi nổi, dịp tết Dương lịch 2024, các khu, điểm du lịch tại Hà Tĩnh đã đón 23.304 lượt du khách.

Hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đã đổ về TP Hà Tĩnh trong ngày và tối 31/12/2023 tham dự chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024”.

Theo thống kê của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, kỳ nghỉ tết Dương lịch 2024 (từ ngày 30/12/2023 -1/1/2024), các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón và phục vụ 23.304 lượt khách. Trong đó, khách lưu trú nội địa đạt 6.300 lượt khách và khách lưu trú quốc tế đạt 627 lượt...; công suất sử dụng phòng tính trung bình đạt 40%.

Một số địa phương thu hút lượng khách tham quan khá lớn như: Nghi Xuân (6.959 lượt khách), Thạch Hà (3.780 lượt), TP Hà Tĩnh (2.452 lượt), Can Lộc (2.089 lượt)...

Du khách tham quan, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong dịp tết Dương lịch 2024.

Dịp đầu năm mới 2024, khách du lịch đến Hà Tĩnh chủ yếu tham gia các sự kiện chào đón năm mới như: Chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024” và tham quan, khám phá, trải nghiệm các sản phẩm du lịch trên địa bàn.

Trong dịp nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch được đảm bảo; chất lượng dịch vụ được nâng cao; vấn đề niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện đúng quy định.

Nguyên Hoàng