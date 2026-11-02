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Mức học phí cao nhất các trường đại học được thu

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Năm học 2026-2027, trần học phí ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm học (tính 10 tháng).

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân học tập tại thư viện trường. Ảnh: Việt Linh.
Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân học tập tại thư viện trường. Ảnh: Việt Linh.

Theo Nghị định 238/2025, đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, mức trần học phí năm học 2026-2027 được quy định theo từng nhóm ngành đào tạo.

Cụ thể, nhóm ngành Dược học, Y học có mức trần học phí cao nhất, ở mức 3,5 triệu đồng/người/tháng. Tiếp theo là các khối ngành sức khỏe khác, như Điều dưỡng, Kỹ y học, Y tế công cộng, Răng Hàm Mặt, với mức thu 2,66 triệu đồng/người/tháng.

Trần học phí với đại học công lập chưa tự chủ năm học 2026-2027 (đơn vị: Nghìn đồng/tháng) như sau:

Tên ngành Trần học phí 2026-2027
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 1.790
Nghệ thuật 1.710
Kinh doanh và quản lý, pháp luật 1.790
Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên 1.930
Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y 2.090
Điều dưỡng - hộ sinh, dinh dưỡng, răng hàm mặt (nha khoa), kỹ thuật y học, y tế công cộng, quản lý y tế, các ngành sức khỏe khác 2.660
Dược học, y học 3.500
Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường 1.910

Riêng với các ngành ghép, liên ngành, mức trần học phí được xác định bằng mức bình quân cộng học phí của các ngành thành phần có trong ngành ghép, liên ngành.

Với đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trên. Với cơ sở tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, mức học phí tối đa bằng 2,5 lần mức trên.

Đối với chương trình đạt mức kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT quy định, hoặc đạt mức kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương, các trường căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí của từng ngành, nghề đào tạo do cơ sở giáo dục ban hành để tự quyết định mức thu học phí; thực hiện công khai với người học, xã hội.

Các trường đại học dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác, bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy. Các trường này phải công khai học phí theo quy định. Lộ trình, tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo không quá 15%.

Nhóm ngành Dược học, Y học có mức trần học phí cao nhất. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.
Nhóm ngành Dược học, Y học có mức trần học phí cao nhất. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát

Học phí thường không cố định trong suốt khóa học. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, nhiều trường công bố lộ trình tăng theo từng năm, với mức báo trước 10-15% mỗi năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ.

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị các cơ sở giáo dục đại học rà soát mức thu học phí năm học 2026-2027 đối với từng trình độ, ngành và chương trình đào tạo.

Đối với các ngành, chương trình có mức học phí cao hoặc mức tăng học phí lớn so với năm học trước, cơ sở giáo dục đại học rà soát kỹ căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động của mức học phí đến người học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo đảm việc xác định, điều chỉnh mức học phí đúng nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền và quy định của pháp luật; hạn chế việc điều chỉnh tăng học phí ở mức cao, đột ngột; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người học.

Các trường thực hiện đúng quy định về cơ chế thu học phí. Theo đó, học phí được thu định kỳ hàng tháng; trường hợp người học tự nguyện, trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc năm học.

Học phí đại học được thu tối đa 10 tháng/năm. Nếu thu theo tín chỉ, tổng học phí của cả khóa học không được vượt mức quy định khi thu theo năm học. Việc tính và thu học phí theo tín chỉ, mô-đun phải bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người học.

Cùng với đó, các trường đại học phải công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo, lộ trình tăng học phí từng năm và dự kiến cho cả khóa học trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển; đồng thời công khai điều kiện bảo đảm chất lượng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình.

Các trường phải thực hiện đúng mức thu, lộ trình đã công bố và cam kết với người học; không tùy tiện điều chỉnh học phí hoặc đặt ra các khoản thu trái quy định, thiếu minh bạch.

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#trần học phí #Năm học 2026-2027 #Đại học Kinh tế Quốc dân

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