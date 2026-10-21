Những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ

Báo ngay cho người lớn khi phát hiện có cháy

Trẻ em không thể tự xử lý các tình huống nguy hiểm như hỏa hoạn, vì vậy điều quan trọng nhất là dạy trẻ báo ngay cho người lớn khi thấy khói, mùi khét hoặc ngọn lửa. Cha mẹ và giáo viên cần nhấn mạnh rằng trẻ không nên tự ý xử lý tình huống mà không có sự hướng dẫn của người lớn. Trẻ cần hiểu rằng việc thông báo kịp thời sẽ giúp người lớn can thiệp sớm và kiểm soát đám cháy nhanh chóng hơn.

Gọi ngay tới đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy 114

Bên cạnh việc báo cho người lớn, trẻ cũng cần biết cách gọi đến số 114 để nhờ lực lượng cứu hỏa hỗ trợ. Cha mẹ có thể giúp trẻ làm quen với số điện thoại này bằng cách luyện tập thông qua các tình huống giả định. Khi gọi điện, trẻ cần biết cách nói rõ địa điểm xảy ra cháy và tình trạng hiện tại để lực lượng cứu hộ có thể ứng phó nhanh chóng.

Hô hoán, thông báo cho mọi người xung quanh

Trong một số trường hợp, trẻ có thể bị mắc kẹt trong phòng hoặc không có người lớn ở gần. Khi đó, trẻ cần biết cách hô hoán lớn tiếng, đập cửa, sử dụng vật sáng màu hoặc đèn pin để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nếu trẻ ở trong phòng bị khóa, cần hướng dẫn trẻ tìm cách ra dấu hiệu cầu cứu để người bên ngoài có thể hỗ trợ.

Hướng dẫn các bé cần có tâm lý vững vàng, bình tĩnh khi xảy ra cháy nổ

Giữ bình tĩnh là một trong những kỹ năng quan trọng nhất giúp trẻ thoát hiểm an toàn. Cha mẹ và giáo viên có thể hướng dẫn trẻ cách hít thở sâu, không hoảng loạn và làm theo hướng dẫn của người lớn khi có cháy xảy ra. Việc thực hiện các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy thường xuyên tại trường học sẽ giúp trẻ có tâm lý vững vàng hơn trong những tình huống khẩn cấp.

Dạy trẻ nhanh chóng tìm lối thoát hiểm

Dạy trẻ cách nhận biết biển báo thoát hiểm, cầu thang bộ và các lối ra an toàn là điều cần thiết. Trẻ cần hiểu rằng không sử dụng thang máy khi có hỏa hoạn mà phải tìm đến cầu thang bộ hoặc lối thoát hiểm gần nhất. Nếu sống ở chung cư, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ cách di chuyển từ căn hộ đến lối thoát hiểm một cách an toàn.

Sử dụng khăn nhúng nước để che miệng, ngăn hít phải khói

Hầu hết các vụ tử vong trong đám cháy đều do ngạt khói thay vì bị lửa thiêu trực tiếp. Trẻ cần được dạy về mức độ nguy hiểm của khói độc và cách sử dụng khăn ướt hoặc vải ẩm để che miệng, giúp giảm nguy cơ hít phải khí độc. Cha mẹ có thể chuẩn bị sẵn khăn hoặc khẩu trang vải trong ba lô của trẻ để trẻ có thể sử dụng khi cần thiết.

Hướng dẫn trẻ dùng khăn mềm nhúng nước chèn kín khe cửa để ngăn khói

Trong một số tình huống, lửa có thể chặn mất đường thoát và trẻ không thể rời khỏi phòng. Khi đó, trẻ cần biết cách dùng khăn hoặc vải ẩm chèn kín khe cửa để ngăn khói độc xâm nhập vào phòng. Đồng thời, trẻ có thể sử dụng vải sáng màu hoặc đèn pin để ra dấu hiệu cầu cứu qua cửa sổ.

Hướng dẫn trẻ di chuyển trong đám cháy và sử dụng bình chữa cháy

Ngạt khói là nguyên nhân chính dẫn đến thương vong trong các vụ hỏa hoạn. Trẻ cần được hướng dẫn cách cúi thấp người hoặc bò sát sàn nhà để tránh hít phải khí độc. Khi di chuyển, trẻ nên men theo tường để giữ phương hướng và tránh lạc đường trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế do khói.

Hướng dẫn cách dập lửa cháy trên quần áo trẻ đang mặc.

Nếu lửa bén vào quần áo, trẻ cần được dạy cách dập tắt lửa nhanh chóng. Thay vì hoảng sợ và bỏ chạy (vì gió có thể khiến lửa cháy mạnh hơn), hướng dẫn trẻ cách nằm xuống, che mặt, lăn qua lăn lại trên sàn để dập tắt ngọn lửa. Nếu gần nguồn nước, trẻ cũng có thể nhanh chóng tưới nước lên khu vực bị cháy để ngăn lửa lan rộng.

Bên cạnh việc giáo dục lý thuyết, cha mẹ và giáo viên cần kết hợp các buổi thực hành để giúp trẻ nắm vững kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho trẻ một cách thực tế. Điều này giúp trẻ hình thành phản xạ nhanh, chủ động thoát hiểm và hỗ trợ người khác khi có sự cố.