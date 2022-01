Các vùng rau ở Đức Thọ hướng về thị trường tết

Không khí sản xuất tại các vựa rau ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) những ngày này khá nhộn nhịp. Người dân đang tập trung chăm sóc và trồng mới các loại rau để phục vụ thị trường cuối năm.

Xã Liên Minh là vùng sản xuất rau an toàn lớn nhất huyện Đức Thọ với 32 ha diện tích trồng rau các loại.

Đậu cô ve mang lại nguồn thu đáng kể cho bà con nông dân xã Liên Minh.

Là hộ có diện tích trồng rau màu lớn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình vào mỗi dịp tết, năm nay, gia đình bà Trần Thị Lân, thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh sản xuất 2 sào đậu cô ve. Đây là loại cây trồng phù hợp trong vụ đông, bình quân mỗi sào cho thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/vụ.

Ngoài ra, gia đình bà Lân còn trồng 1 ha rau màu khác như: Dưa chuột, bắp cải, khoai tây và rau gia vị. Hiện, dưa chuột đã cho thu hoạch lứa đầu tiên. Số rau dài ngày như bắp cải, khoai tây... đang được gia đình bà Lân tập trung chăm sóc để kịp phục vụ thị trường vào dịp Tết Nguyên đán.

Khoai tây là giống rau mới được bà con nông dân xã Liên Minh đưa vào sản xuất vài năm trở lại đây.

Bà Trần Thị Lân cho biết thêm: Trồng rau màu phục vụ thị trường tết đã trở thành truyền thống của bà con nhân dân xã Liên Minh. Trước đây, chúng tôi gieo trồng theo hướng tự phát, tự mua giống về gieo trồng, nhưng kể từ mấy năm trở lại nay, xã quy hoạch gieo trồng các loại cây chủ lực theo từng vùng, bà con nhân dân rất khấn khởi và yên tâm sản xuất, thu nhập từ rau màu sẽ mang lại cái tết tươm tất hơn cho người dân".

Tận dụng lợi thế đất phù sa, bãi bồi phù hợp với sinh trưởng của các loại rau màu, nhiều hộ dân đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng rau chuyên canh đem lại thu nhập khá. Đặc biệt, thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa, UBND xã Liên Minh đã vận động người dân chuyển đổi diện tích đất xấu, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau.

Ngoài mở rộng diện tích, những năm gần đây, bà con nông dân xã Liên Minh còn chú trọng đến kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhằm mang đến cho người tiêu dùng các loại rau chất lượng và an toàn nhất.

Năm nay, xã Liên Minh gieo trỉa 32 ha rau màu tại vùng sản xuất rau an toàn. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, người dân xã Liên Minh tích cực áp dụng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Thời điểm này, đa số diện tích rau màu ở Liên Minh đang phát triển tốt, bà con tích cực ra đồng chăm bón, phòng trừ sâu bệnh. Một số diện tích rau ngắn ngày đã bắt đầu cho thu hoạch. Ngoài cây chủ lực là đậu cô ve, các giống cây bắp cải, xu hào, khoai tây, rau cải các loại... cũng được bà con triển khai trồng đồng loạt để thu hoạch thành nhiều đợt phục vụ thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Rau vụ đông mang lại cho người nông dân nguồn thu nhập quan trọng dịp tết.

Làng rau Mai Hồ (tổ dân phố 1 và 2, thị trấn Đức Thọ) những ngày này, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc để cung ứng cho thị trường tết sản phẩm rau xanh đạt chất lượng tốt nhất.

Là người có kinh nghiệm sản xuất rau xanh cung cấp cho thị trường tết, năm nay, bà Nguyễn Thị Hồng gieo trồng gần 1 sào rau các loại. Bà Hồng cho biết: “Với diện tích 1 sào, tôi chia thành nhiều ô, thửa để trồng đủ các loại rau như cải ngọt, cải mồng gà, cải Hà Nội, rau cúc, rau gia vị... cứ sau 1 tuần là cho thu hoạch, mỗi ngày thu về từ 250 - 300 ngàn đồng”.

Hiện, gia đình bà Hồng đang tập trung chăm sóc rau dài ngày như: su hào, bắp cải, súp lơ, đậu cô ve để kịp phục vụ thị trường Tết Nhâm Dần.

Ngoài việc sản xuất rau ngoài đồng, bà con nông dân thị trấn Đức Thọ còn sản xuất rau sạch trong vườn nhà.

Ông Trần Quang Thiết - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đức Thọ cho biết: Thị trấn Đức Thọ là một trong những vựa rau của huyện Đức Thọ với tổng diện tích hơn 28 ha. Trong đó, 10 ha được bố trí tập trung ở vùng bãi bồi ven sông và hơn 18 ha trong các vườn hộ. Nhằm thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nghề trồng rau, thị trấn đã thành lập 2 mô hình Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Mai Hồ (tổng diện tích 20 ha) và Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Đại Nghĩa (diện tích 8 ha). Để khuyến khích sản xuất, các tổ hợp đã hỗ trợ nguồn giống, phân bón đảm bảo chất lượng cho bà con. Rau an toàn ở thị trấn Đức Thọ đã theo thương lái đi đến các chợ trong và ngoài huyện”.

Không khí sản xuất rau tết còn hối hả ở các xã như: Tùng Châu, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh... Năm nay, Đức Thọ tổ chức sản xuất 450 ha sản xuất rau vụ đông, trong đó có 200 ha được sản xuất theo hướng rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP để cung ứng cho thị trường dịp cuối năm.

Đức Phú