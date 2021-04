Cẩm Xuyên hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

Thẩm định hồ sơ đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) của Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đoàn công tác của Ban Chỉ đạo NTM Trung ương đồng ý công nhận Cẩm Xuyên đã hoàn thành 9/9 tiêu chí.

Sáng 29/4, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo NTM Trung ương do Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến dẫn đầu đã có buổi làm việc với huyện Cẩm Xuyên thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự buổi làm việc.

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, toàn huyện đã có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân.

Bước vào xây dựng huyện NTM, Cẩm Xuyên có xuất phát điểm thấp. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 15 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 13,77%, số tiêu chí bình quân đạt của mỗi xã chỉ 1,5 tiêu chí, không có xã trên 3 tiêu chí.

Đại diện Bộ Giao thông vận tải: Báo cáo của huyện cho thấy lĩnh vực giao thông huyện thực hiện rất tốt. Báo cáo cũng nêu cụ thể, rõ ràng danh mục các công trình đầu tư...

Sau 10 năm xây dựng, đến nay, cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường, trạm ở huyện Cẩm Xuyên được đầu tư xây dựng khang trang. Cẩm Xuyên có 21/21 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Toàn huyện xây dựng được 104 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu và 1.037 vườn mẫu, xây dựng 11 sản phẩm OCOP 3 sao.

Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41,31 triệu đồng/năm, tăng 2,75 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,41%, thấp hơn so với bình quân của tỉnh, giảm 10,36% so với năm 2010. Tổng đầu tư toàn xã hội năm 2020 đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so với 2010.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật: Nhân dân tin vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng nên mọi chủ trương xây dựng NTM đều được đồng lòng triển khai. Thời gian tới, huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành của Văn phòng NTM Trung ương và tỉnh để nâng cao các tiêu chí.

Trong 10 năm xây dựng NTM, Cẩm Xuyên đã huy động các nguồn lực được hơn 3.322 tỷ đồng; trong đó Nhân dân đóng góp bằng tiền, ngày công, tài sản giá trị hơn 750 tỷ đồng; hiến trên 953 nghìn m2 để xây dựng NTM.

Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến: Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt lịch sử trong năm 2020 nhưng Cẩm Xuyên đã nhanh chóng khắc phục hậu quả để xây dựng các tiêu chí NTM. Thời gian tới, đề nghị huyện thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập của người dân; khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ; tập trung xây dựng thêm nhiều xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đánh giá cao sự vào cuộc và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong xây dựng huyện NTM. Đoàn cũng yêu cầu huyện làm rõ hơn một số nội dung trong hồ sơ thẩm định, phân tích những hạn chế và đưa ra giải pháp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí: văn hóa, môi trường, thu nhập...

Đại biểu cho rằng, huyện cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập của người dân; khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ; tập trung xây dựng thêm nhiều xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu...

Tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện của thành viên đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn khẳng định, kết quả xây dựng NTM của huyện Cẩm Xuyên là thành quả 10 năm nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân địa phương. Phát huy kết quả đạt được, tỉnh Hà Tĩnh nói chung và huyện Cẩm Xuyên nói riêng sẽ tiếp tục có kế hoạch và chương trình cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đề nghị huyện Cẩm Xuyên tiếp tục có nhiều giải pháp giải quyết những hạn chế, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM theo hướng bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân để cùng tỉnh triển khai đề án xây dựng Hà Tĩnh đạt tỉnh NTM.

Phan Trâm - Bá Tân