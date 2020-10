Cẩm Xuyên khẩn trương “giải cứu” lúa ngập lụt

Lũ ập đến bất ngờ khiến hàng nghìn tấn lúa dự trữ của người dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị hư hại.

Trận lũ vừa qua đã nhấn chìm 15 tấn lúa khô của gia đình anh Phạm Hữu Canh (thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ). Sau 4 ngày ngâm nước, lúa đã bị mọc mầm. Dù rất mệt sau chuyến di dân nhưng gia đình anh Phạm Hữu Canh vẫn gắng gượng dậy để bốc lúa đi sấy.

Anh Phạm Hữu Canh xót xa cho biết: “Lúa bị mọc mầm cũng không ăn hay bán được nữa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải sấy. Sấy xong có thể về dùng làm thức ăn chăn nuôi. Số lúa này gia đình tôi đã gọi thương lái đến bán nhưng không may gặp lũ, giờ thì mất trắng”.

Chung tình cảnh tương tự, gia đình anh Phạm Văn Sơn (thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình) đang “khóc ròng” vì 100 tấn lúa trong kho bị ngập nước. “Gia đình tôi thu mua lúa gạo cho Nhân dân, chưa kịp bốc đi thì lũ đến. Cả kho ngập sâu hơn 1m, ước khoảng 100 tấn lúa bị ướt. Số lúa này nếu không được nhanh chóng sấy khô thì sẽ lên mầm hết” - anh Phạm Văn Sơn cho biết.

Trước tình cảnh nguy cấp, để “giải cứu” lúa bị ngập lụt, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành công văn số 3029/UBND-Vp về việc tổ chức sấy lúa cho Nhân dân vùng lũ. Theo đó, trong ngày 22 – 23/10, huyện Cẩm Xuyên huy động 7 xe tải trọng lớn để gom lúa đi sấy giúp người dân.

Tính đến sáng ngày 23/10, toàn huyện Cẩm Xuyên đã gom khoảng 158 tấn lúa bị ngập nước của các xã: Cẩm Bình, Cẩm Mỹ, Cẩm Quang, Cẩm Thành, Cẩm Thịnh để đưa đi sấy. Huyện cũng đã khâu nối với Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An (TP Vinh) để giúp bà con Nhân dân sấy lúa.

Để “gom” lúa đi sấy cần nhiều thời gian và nhân lực trong khi lúa cần “giải cứu” gấp.

Lò sấy của chúng tôi có thể sấy 60 tấn một lần. Khi lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên đề nghị, chúng tôi đã điều 2 xe hỗ trợ người dân vận chuyển lúa. Công ty sẽ miễn phí toàn bộ kinh phí sấy cho bà con. Ông Trương Văn Hiền – Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An

Vì lúa ướt nước để lâu sẽ bị lên mầm nên cuộc “giải cứu” cần triển khai gấp. UBND huyện Cẩm Xuyên đã liên hệ một số lò sấy ở huyện Can Lộc để đồng thời triển khai sấy lúa cho bà con. Theo đó, các lò sấy ở Can Lộc lấy mức giá 250.000 đồng/tấn lúa, giảm 50% so với kinh phí ngày thường. Kinh phí này sẽ được UBND huyện hỗ trợ hoàn toàn cho bà con Nhân dân.

Ông Phạm Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Ngày 22 – 23/10, thời tiết có nắng nên một số người dân kịp thời gom lúa lên phơi ở những khu vực cao ráo. Tuy nhiên, nước vẫn đang ngập ở một số vùng và số lượng lúa trong dân nhiều nên huyện phải đứng ra gom để sấy giúp bà con. Riêng thiệt hại về lúa ngập lụt trên địa bàn huyện ước tính hàng nghìn tấn. Tuy nhiên, lò sấy không đủ nên số lượng lúa chưa gom được để sấy vẫn còn nhiều”.

Để giúp người dân vận chuyển, kịp thời đưa lúa đi sấy, hiện nay, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã huy động chiến sỹ tham gia bốc vác giúp bà con. Hi vọng, việc gom lúa và sấy kịp thời sẽ giúp người dân vùng lũ Cẩm Xuyên gỡ gạc được phần nào thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Phan Trâm