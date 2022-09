Dự báo có mưa lớn, nông dân Hà Tĩnh khẩn trương thu hoạch lúa hè thu

Trước thông tin thời tiết chuyển biến xấu, dự báo sẽ có mưa lớn, gây ngập cục bộ từ ngày 8 - 10/9, bà con nông dân khắp toàn tỉnh Hà Tĩnh đang tranh thủ để gặt gọn diện tích lúa hè thu.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân toàn tỉnh đang tốc lực thu hoạch lúa hè thu.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của một vùng áp thấp ngoài khơi vùng biển Bắc Trung bộ và Trung bộ, Hà Tĩnh khả năng sẽ đón một đợt mưa lớn từ ngày 8/9 – 10/9, có thể gây ngập cục bộ ở một số địa phương. Diễn biến thời tiết sẽ ảnh hưởng lớn đến thời vụ thu hoạch lúa hè thu của các địa phương. Để đảm bảo tiến độ, đưa lúa về nhà trước khi mưa đến, nông dân các địa phương đang hối hả xuống đồng thu hoạch.

Tại các cánh đồng lớn huyện Cẩm Xuyên, những ngày gần đây, hàng trăm chiếc máy gặt đập liên hợp cỡ lớn hoạt động hết công suất. Với diện tích lúa hè thu lớn nhất toàn tỉnh (hơn 9.140 ha), những chiếc máy này phải tăng ca liên tục để giúp dân thu hoạch xong sớm ngày này tốt ngày đó.

Máy gặt đập thu hoạch lúa cho bà con xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên).

Ông Trần Xuân Tuấn ở thôn Kênh, xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) có 5 sào lúa gieo trà sau chưa thu hoạch được vì mới chín hơn 70% nhưng nghe tin mưa mưa lớn sắp đến, ông cùng bà con đã nhanh chóng kêu máy về gặt trước. Ông cho biết: “Vùng này thoát nước khó nên dễ ngập, chưa tính lỡ gió lớn lúa đổ thì cũng mất trắng nên thà “xanh nhà hơn già đồng”, tranh thủ nắng ráo, thuê máy gặt được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Máy móc được bố trí bài bản, gặt cuốn chiếu theo từng đồng, nhờ được quản lý từ đầu nên không có sự chênh nhau nhiều”.

Những ngày này, anh Nguyễn Hưng - chủ máy gặt ở xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên) được thuê về để tập trung gặt lúa ở xã Cẩm Thạch. Anh Hưng cho biết: “Xã tôi đã gặt được cơ bản nên mình sang xã khác hỗ trợ bà con. Mình phải tranh thủ ra đồng từ sáng sớm để bà con chở lúa đi bán hoặc trau phơi cho được nắng. 2 hôm nay còn nhận gặt thêm buổi đêm vì bà con sợ mưa lớn đến”.

Hiện, huyện Cẩm Xuyên đã gặt được hơn 6.500ha đạt hơn 71% diện tích.

Theo ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, hiện nay, huyện đã gặt được hơn 6.500ha đạt hơn 71% diện tích. Nhờ tập trung 100% cơ giới hóa, huy động trên 200 máy gặt ra đồng, diện tích thu hoạch lúa của huyện sẽ tiếp tục tăng nhanh từ 1.200 - 1.500ha/ngày trong đợt cao điểm trước khi mưa đến.

Mới hơn 13h chiều nhưng bà con nông dân xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà) vẫn bám đồng, tập trung “chạy” theo máy thu hoạch. Địa phương này hiện chỉ có một số diện tích nhỏ gieo cấy muộn nên đến nay chưa thể thu hoạch hết. Để tránh thiệt hại, chính quyền xã đã hợp đồng thuê máy từ nơi khác đến, động viên người dân mua thêm 1 chiếc máy gặt cỡ lớn nhằm chủ động trong thu hoạch.

Lãnh đạo ngành Nông nghiệp, huyện Thạch Hà đến kiểm tra và đôn đốc thu hoạch lúa trước mưa lớn.

Anh Nguyễn Tiến Tuấn (xã Thạch Xuân, Thạch Hà) cho biết: “2 ngày hôm nay (từ 5 đến 6/9 - PV), thôn bố trí nhiều máy gặt nên tiến độ được đẩy nhanh lên hẳn. Lúa sau thu hoạch cũng có xe tăng bo vận chuyển lên bờ, chở về nhà bà con vì thế đỡ nhọc công hơn. Giờ lúa chưa chín tới, gặt về có thể không đủ chỗ phơi nhưng cứ đưa về nhà cho chắc ăn đã rồi sau đó tính tiếp”.

Không chỉ nông dân Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thời điểm này, khắp các cánh đồng của Hà Tĩnh, không khí thu hoạch khẩn trương hơn bao giờ hết. Tất cả máy móc, nhân lực đều được huy động xuống đồng thu hoạch lúa “chạy mưa”.

Chị Trần Thị Hương Mai - chủ thu mua lúa ở xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc) cho biết: “Vì sợ thời tiết chuyển xấu nên bà con tập trung gặt nhiều, lượng lúa đổ về điểm tập kết rất lớn, hai ngày hôm nay đạt trên 50 tấn/ngày (tăng hơn 30% so với những ngày trước đó). Chúng tôi đã phải huy động thêm người, tăng số chuyến để kịp vận chuyển lúa ra Nghệ An cho bà con”.

Các chủ buôn tập trung thu mua lúa cho người dân, tránh mưa lớn.

Tại huyện Hương Sơn, hiện tại đã thu hoạch được hơn 800 ha lúa hè thu (đạt trên 30% tổng diện tích). Như vậy, gần 70% diện tích lúa còn lại có thể sẽ chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết xấu trong những ngày sắp tới.

Trước tình hình đó, nhiều hộ gia đình đã quyết định thu hoạch sớm để về tránh mưa. Dù trời đã “đứng bóng” nhưng bà con nông dân tại thôn Kim Thủy, xã Kim Hoa vẫn cần mẫn bên ruộng lúa của gia đình. Máy gặt đập liên hợp thu hoạch nhanh diện tích, người dân huy động xe thồ, trâu, máy cày cải tiến để kéo lúa về nhà.

Bà con nông dân thôn Kim Thủy, xã Kim Hoa khẩn trương thu hoạch lúa hè thu (Ảnh: Ánh Dương).

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, chỉ trong 2 ngày (5 và 6/9) diện tích thu hoạch toàn tỉnh tăng lên khoảng gần 10.000 ha.

“Hiện toàn tỉnh đã thu hoạch được 27.500ha, đạt 61,4% diện tích, năng suất dự ước đạt khoảng 50,5 tạ/ha. Với tiến độ và cơ giới hóa như hiện nay, dự kiến đến hết ngày 7/9, diện tích lúa thu hoạch của toàn tỉnh sẽ đạt 75%. Trước dự báo về đợt mưa lớn từ ngày 8 - 10/9, các địa phương tuyên truyền bà con tranh thủ nắng ráo, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hoàn thành gọn các diện tích lúa đã chín. Đồng thời, có phương án huy động máy móc, phương tiện giúp đỡ nông dân trong khâu thu hoạch cũng như bảo quản sau thu hoạch”, ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho biết.

Thái Oanh