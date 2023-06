Giống lúa hữu cơ DT39 trên đồng ruộng Vũ Quang có nhiều ưu điểm

Mô hình sản giống lúa hữu cơ DT39 tại xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho năng suất cao, cải tạo được độ phì nhiêu của đất.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang kiểm tra mô hình sản xuất lúa hữu cơ ở thôn Hợp Lợi (xã Hương Minh).

Mô hình trồng lúa hữu cơ giống DT39 trên địa bàn Vũ Quang được triển khai thử nghiệm từ vụ xuân và hè thu năm 2022 tại thôn Hợp Lợi (xã Hương Minh) với diện tích 1.000 m2.

Mô hình được thực hiện theo đúng quy trình sản xuất lúa hữu cơ từ khâu chọn giống cho đến kỹ thuật canh tác; được sử dụng hoàn toàn bằng phân bón hữu cơ trong suốt quá trình sinh trưởng nên đảm bảo cân đối các yếu tố dinh dưỡng.

Quá trình sản xuất cho thấy, thời gian sản xuất giống lúa hữu cơ DT39 ngắn ngày hơn so với các giống đối chứng. Do vậy, việc cơ cấu DT39 trong vụ xuân sẽ tránh được rét và trong vụ hè thu sẽ tránh được mưa lũ. Đặc biệt, năng suất lúa vượt trội hơn hẳn so với các giống lúa truyền thống.

Vụ xuân năm 2023, huyện Vũ Quang đã nhân rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ giống DT39 lên 15 ha.

Từ những tín hiệu khả quan đó, vụ xuân năm 2023, huyện Vũ Quang đã nhân rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ lên 15 ha tại thôn Hợp Thắng và thôn Hợp Lợi (xã Hương Minh).

Theo đánh giá của Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Vũ Quang, số hạt chắc/bông của ruộng sản xuất hữu cơ giống DT39 cao hơn so với ruộng đối chứng sản xuất giống truyền thống và có độ đồng đều hơn, do đó, năng suất vượt trội, đạt gần 58 tạ/ha (cao hơn lúa đối chứng 2 tạ/ha). Dự kiến, bà con sẽ thu hoạch trong tuần tới.

Năng suất của giống lúa hữu cơ DT39 đạt gần 58 tạ/ha.

Ông Võ Quốc Hội - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Vũ Quang cho biết: "Sản xuất hữu cơ giúp cải tạo được độ phì nhiêu của đất, tái sử dụng các vật liệu tự nhiên, mang tính tuần hoàn nên trên đồng ruộng luôn tồn tại nhiều thành phần sinh vật sinh sống như: giun đất, cua, ốc, cá, các loài lưỡng cư… Do đó, hệ sinh thái đồng ruộng được cân bằng, bền vững hơn, quần thể ruộng lúa có sức chống chịu, đề kháng cao hơn; từ đó, hạn chế sự phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại, giúp năng suất lúa vượt trội hơn các giống khác.

Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh, Sở KH&CN, Sở NN&PTNT và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm cho phép huyện Vũ Quang tiếp tục nhân rộng mô hình trong vụ hè thu 2023 và tiến tới áp dụng phương thức sản xuất theo quy trình hữu cơ trên địa bàn toàn huyện".

P.V