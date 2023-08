Gói “tín dụng xanh” của Agribank Hà Tĩnh II hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

Chương trình “tín dụng xanh” có 2 hình thức cho vay không có đảm bảo bằng tài sản và cho vay có đảm bảo bằng tài sản. Mức vay cụ thể do ban thường vụ huyện, thị, thành đoàn, Agribank nơi cho vay xem xét, căn cứ vào các yếu tố liên quan. Lãi suất cho vay trung hạn (từ 12 – 60 tháng) là 8%/năm (hoặc mức tối thiểu do Agribank Việt Nam quy định theo từng thời kỳ); lãi suất cho vay ngắn hạn (dưới 12 tháng) là 6%/năm (hoặc hoặc mức tối thiểu do Agribank Việt Nam quy định theo từng thời kỳ).