Hà Tĩnh phê bình nhiều địa phương thiếu sâu sát trong sản xuất vụ xuân 2020

Theo báo cáo của Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, đến ngày 15/1, tổng diện tích gieo, cấy lúa vụ xuân toàn tỉnh là 13.988/58.956 ha (đạt 23,7% kế hoạch), trong đó, diện tích gieo thẳng 10.116 ha, diện tích cấy 3.872 ha.

Một số địa phương bắc mạ trước lịch thời vụ từ 7 - 15 ngày gồm: Nghi Xuân 25 ha, Đức Thọ 80 ha, Lộc Hà 17 ha, TX. Hồng Lĩnh 10 ha; các địa phương gieo thẳng trước lịch thời vụ từ 5 - 15 ngày: Cẩm Xuyên 700 ha, Kỳ Anh 900 ha.

Diễn biến thời tiết từ đầu tháng 12 đến nay nhiệt độ dao động từ 19 - 23 độ C, đặc biệt từ ngày 1-15/1, nhiệt độ trung bình phổ biến 21 – 24 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 3,4 - 4,1 độ C. Dự báo khả năng ENSO ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng những tháng đầu năm 2020 với xác suất khoảng 55 - 60%, rét đậm tập trung nhiều vào cuối tháng 1-2/2020, chú ý đề phòng các đợt rét vào khoảng ngày 17, 21 và 27/1.

Nhiều địa phương bắc mạ trước lịch từ 7 - 15 ngày, nguy cơ lúa vụ xuân sẽ trổ sớm trước lịch thời vụ. Ảnh tư liệu

Trước diễn biến của tình hình thời tiết và tiến độ sản xuất tại các địa phương, nguy cơ lúa vụ xuân sẽ trổ sớm trước lịch thời vụ, chịu tác động của gió mùa Đông Bắc giai đoạn trổ bông, ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn, thụ tinh và phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn gây hại trên cổ bông.

Tại công điện chỉ đạo bổ cứu sản xuất vụ xuân 2020, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc phê bình chủ tịch UBND các huyện: Đức Thọ, Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TX. Hồng Lĩnh thiếu sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2020 để người dân bắc mạ, gieo thẳng lúa trước lịch thời vụ.

Để đảm bảo sản xuất vụ xuân 2020 an toàn, thắng lợi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Sở NN&PTNT khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng chức năng, trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi và UBND các xã, phường, thị trấn: Thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa vụ xuân trong bối cảnh thời tiết vụ xuân dự báo “nghiêng ấm” và lúa xuân có khả năng trổ sớm so với lịch thời vụ, đặc biệt đối với số diện tích gieo cấy trước lịch;

Tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành làm đất, gieo trỉa lạc xuân xung quanh tiết Lập xuân, phấn đấu kết thúc gieo trỉa trước ngày 15/2, riêng các vùng lạc đồi, bãi ven sông, vùng dễ gặp hạn tiến hành gieo trỉa kết thúc trước 10/2;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp các địa phương kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất đảm bảo lịch thời vụ, kỹ thuật canh tác, phòng trừ dịch hại;

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp; tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm;

Hướng dẫn các giải pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh lúa vụ xuân, đặc biệt đối với số diện tích gieo cấy trước lịch thời vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT thường xuyên tuyên truyền và đưa tin về tình hình thời tiết và sản xuất vụ xuân để người dân kịp thời nắm bắt thông tin và chủ động ứng phó, tăng cường thời lượng phát sóng về các giải pháp bổ cứu sản xuất vụ xuân 2020.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông đưa tin kịp thời diễn biến tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh đến các địa phương, nhân dân để nắm bắt và chủ động ứng phó.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, bà con nông dân tổ chức sản xuất sản xuất vụ xuân 2020; trưởng các đoàn công tác của Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở, tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp bổ cứu sản xuất vụ xuân 2020 có hiệu quả.

Diệp Anh