Hà Tĩnh sẵn sàng tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp

Thời điểm này, các địa phương, đơn vị tại Hà Tĩnh có sản phẩm tham gia Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp năm 2020 cơ bản đã hoàn tất các bước chuẩn bị, chờ ngày đến với lễ hội.

Cán bộ xã Thượng Lộc đến tận các nhà vườn phổ biến về lễ hội cam năm nay.

Là địa phương trồng cam chủ lực với nhiều nhà vườn quy mô lớn, ngay khi có kế hoạch tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp, xã Thượng Lộc (Can Lộc) đã kêu gọi các nhà vườn tham gia.

Ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho biết: “Năm nay, xã có 3 nhà vườn tham gia lễ hội. Đây là ngày hội lớn, vì thế, các nhà vườn đều có sự chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, quan tâm, đầu tư về mặt chất lượng, mẫu mã, hình thức trình bày để giới thiệu đến khách tham quan”.

Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ An Tâm (Can Lộc) đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng tham gia lễ hội.

Theo anh Trần Quang Đạo - chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Can Lộc, năm nay, huyện có 11 gian hàng tham gia, trong đó 7 gian hàng cam và 4 gian hàng sản phẩm khác như: giò lụa Trường An, mật ong Trà Sơn, rượu Khánh Lộc, tinh bột nghệ An Tâm. Xác định xúc tiến thương mại là hoạt động quan trọng cho các nhà vườn, cơ sở nên bên cạnh chọn những đơn vị “có tiếng”, huyện lựa chọn những đơn vị mới tham gia lễ hội để nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng thương mại.

Những quả cam chín vàng, ngon ngọt sẽ được các nhà vườn mang tới lễ hội cam.

Tại “thủ phủ” cam Hương Khê, những ngày qua, công tác chuẩn bị tại các nhà vườn, hợp tác xã, cơ sở sản xuất cũng diễn ra tất bật. Hiện nay, các nhà vườn đã khoanh vùng, chọn cây có chất lượng cao, chuẩn bị tem truy xuất nguồn gốc... để tham gia lễ hội.

Phó Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Hương Khê Nguyễn Xuân Lan cho biết: “Ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh về lễ hội, chúng tôi đã triển khai để các xã, tổ chức, cá nhân đăng ký và lập danh sách gửi lên Sở Công thương. Lễ hội năm nay, 10 cơ sở trên địa bàn huyện tham gia 8 gian hàng, bao gồm cam và các sản phẩm chủ lực khác như: trầm hương, cây giống, giò me, bánh đa, mật ong... Các cơ sở đã có sự chuẩn bị nguồn hàng và phụ kiện thiết kế gian hàng”.

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh những năm trước đã mang lại nhiều kết quả tích cực. (Trong ảnh: Gian hàng được trang trí đẹp mắt tại Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2019).

Tại các địa phương khác, các khâu chuẩn bị thời điểm này cũng gần như đã hoàn thành. Chờ đến cận ngày chính hội, các nhà vườn, cơ sở sản xuất sẽ đóng gói sản phẩm đưa đến trang trí gian hàng và trưng bày sản phẩm.

Nhà vườn Sơn Lý (xã Thượng Lộc, Can Lộc) sẽ tham dự lễ hội cam năm nay.

Anh Đinh Hữu Sang – Trưởng phòng Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh cho biết: Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh là cơ hội xúc tiến thương mại lớn nên được nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp quan tâm. Năm nay, sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch, các địa phương và đơn vị đã tiến hành triển khai. Theo đó, các địa phương đã kêu gọi nhà vườn, doanh nghiệp đăng ký gian hàng và gửi về Sở Công thương để tổng hợp.

Ngoài các gian hàng là sản phẩm của tỉnh, lễ hội năm nay còn có sự tham gia của 14 gian hàng tỉnh Hà Giang.

Công tác chuẩn bị về mặt tổ chức như: tổng hợp số lượng gian hàng; các nhà vườn, doanh nghiệp tham gia; sơ đồ bố trí gian hàng tại lễ hội… cơ bản đã hoàn tất và sẵn sàng cho lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 18/12 tới đây. Với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo của các cơ sở và chính quyền địa phương, hứa hẹn sẽ tạo nên một ngày hội lớn vinh danh các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.