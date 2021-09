Hà Tĩnh thu hoạch gần 90% diện tích lúa hè thu, tiếp tục “chạy” bão các diện tích còn lại

Trong ngày 10/9, Hà Tĩnh đã thu hoạch thêm 2.250 ha lúa hè thu, đưa tỷ lệ lúa hè thu đã hoàn thành thu hoạch đạt gần 90% tổng diện tích gieo cấy.

Máy gặt đập liên hợp tập trung thu hoạch lúa hè thu ở xã Thạch Đài (Thạch Hà)

Sau gần 1 tuần thời tiết liên tục có mưa, hôm qua (10/9) nắng trải đều khắp toàn tỉnh, từ sáng sớm đến tận chiều tối. Thời tiết này là cơ hội “vàng” để các địa phương, bà con nông dân tập trung lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ lúa hè thu ở giai đoạn nước rút.

Từ Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà, Hương Sơn…, những chiếc máy gặt liên tục chạy hết công suất không ngừng nghỉ, băng từ khoảng ruộng này đến khoảng ruộng khác. Bà con nông dân luôn tay theo từng đường chạy của máy..

Ông Mai Văn Lâm - thôn Nam Thượng, xã Thạch Đài (Thạch Hà) vận chuyển lúa từ đồng lên đường để tranh thủ nắng phơi phong.

Ông Mai Văn Lâm - thôn Nam Thượng, xã Thạch Đài (Thạch Hà) cho biết: “Nhà tôi làm 7 sào, trước đó chỉ mới thu hoạch 4 sào. Tranh thủ nắng đẹp suốt cả ngày hôm qua, cứ thu hoạch được bì lúa nào thì tôi lại vận chuyển lên bờ đổ ra phơi luôn bì đó. Chỉ cần trau qua một nắng, lúa sẽ khô ráo và cất giữ an toàn qua những ngày mưa bão”.

Sân nhà văn hóa, những tuyến đường giao thông ít người qua lại đều được bà con nông dân tận dụng làm sân phơi lúa. Ai cũng muốn tranh thủ những chút nắng hiếm hoi để hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng của vụ thu hoạch lúa hè thu năm nay.

Nhịp độ thu hoạch ngày “chạy” bão gấp gáp, vội vàng khắp các cánh đồng.

Trong số những địa phương thu hoạch muộn, Lộc Hà gặp nhiều khó khăn hơn cả. Do ảnh hưởng của mưa bão đợt đầu vụ sản xuất, nhiều diện tích của huyện phải gieo cấy lại khiến thời vụ bị kéo chậm.

Đến trước ngày 10/9, địa phương này chỉ mới hoàn thành chưa đầy 25% diện tích (trong tổng 2.300 ha). Dù vậy, bà con nông dân cũng không thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất của thời tiết, suốt ngày hôm qua đến sáng nay, các địa phương trọng điểm lúa của huyện như: Ích Hậu, Hồng Lộc, Phù Lưu… không khí thu hoạch dồn dập, gấp gáp.

Bà con tận dụng thời tiết vừa thu hoạch, vừa trau phơi để lúa an toàn trước dự báo mưa bão dài ngày.

Ông Đặng Ngọc Danh - Phó thôn Thanh Ngọc, xã Phù Lưu chia sẻ: “Toàn thôn sản xuất 23 ha, vì lúa chín muộn nên chúng tôi mới bắt đầu bước vào thu hoạch cách đây 3 ngày. Tuy nhiên, với tinh thần tập trung cao nhất, riêng hôm qua (10/9), máy chạy đến 11 - 12 h đêm, chúng tôi đã thu hoạch được 9 ha, đưa tỷ lệ hoàn thành của toàn thôn đạt 50% diện tích”.

Để thuận lợi nhất cho công tác thu hoạch, huyện Lộc Hà đã chỉ đạo các xã thu hoạch theo hình thức tập trung, những vùng đồng nào có lúa đã chín từ 75% trở lên thì tận dụng mọi thời gian thuận lợi của thời tiết để thu hoạch nhanh, gọn trước khi mưa bão về.

Huyện Lộc Hà huy động 36 máy gặt để tăng nhanh tiến độ thu hoạch lúa chín.

Ông Võ Tá Bình - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà cho biết: “Việc huy động tối đa công suất của 36 máy gặt đập liên hợp đã giúp tiến độ thu hoạch của huyện được đẩy nhanh hơn. Huyện cũng đã huy động lực lượng quân sự giúp những gia đình neo đơn, thiếu nhân lực gặt lúa, nhất là những vùng đồng thấp trũng, không thể thu hoạch bằng máy. Hiện, toàn huyện đã hoàn thành được hơn 700/900 ha số diện tích thu hoạch trong đợt này, số diện tích còn lại sẽ thu hoạch vào đợt sau".

Chi hội phụ nữ thôn Phan Sơn - xã Gia Hanh (Can Lộc) giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch kịp lúa hè thu.

Từ ngày hôm qua, công tác thu hoạch lúa không còn là việc riêng của từng hộ nông dân mà trở thành trách nhiệm, sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị nhằm chung tay cùng bà con giành thắng lợi sản xuất. Đó là hình ảnh của những chiến sỹ công an, bộ đội ở Đức Thọ, Lộc Hà, Can Lộc lội sâu trong nước để giúp bà con gặt lúa ở những vùng đồng sâu trũng; là hình ảnh của những cán bộ phụ nữ xã Tùng Lộc, Gia Hanh (Can Lộc) gác việc riêng giúp những gia đình có người nhà là F0, đang phải thực hiện cách ly y tế…

Đoàn viên thanh niên TP Hà Tĩnh hỗ trợ bà con vận chuyển lúa sau thu hoạch.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh, tính đến hết ngày 10/9, toàn tỉnh thu hoạch được gần 40.500 ha (đạt gần 90% kế hoạch), tăng 2.250 ha so với ngày 9/9.

Kết quả này giúp Hà Tĩnh hoàn thành tỷ lệ thu hoạch lúa hè thu theo kế hoạch thời vụ. Trong đó, ngoài Cẩm Xuyên, toàn tỉnh có thêm 5 địa phương sắp hoàn thành kế hoạch gồm: huyện Kỳ Anh (98%); Thạch Hà (95%) và TX Kỳ Anh (96%); Vũ Quang (hơn 95%); Hương Khê (hơn 94%). Hiện tại, có 5 địa phương có tỷ lệ hoàn thành từ 70 - 90%; 2 địa phương có tỷ lệ thu hoạch thấp nhất là: TX Hồng Lĩnh (gần 60%) và Lộc Hà (31%).

“Theo dự kiến, toàn tỉnh có khoảng 5 - 10% diện tích sẽ thu hoạch sau 15/9. Trong ngày hôm nay, cùng với việc tiếp tục tranh thủ thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch những diện tích lúa chín, các địa phương cần chủ động phương án tiêu thoát lũ kịp thời cho những diện tích lúa chưa thể thu hoạch, tránh ngập úng gây tổn thất đến năng suất, chất lượng; sẵn sàng phương án sấy lúa cho bà con” - ông Phan Văn Huân, Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh) cho biết.

Nguyễn Oanh