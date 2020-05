Hương Khê cần chủ động mọi tình huống, ứng phó hiệu quả với thiên tai

Đó là yêu cầu đặt ra trong công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) năm 2020 của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản...

Chiều 12/5, huyện Hương Khê tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020; triển khai đề án sản xuất vụ hè thu, đề án chống hạn năm 2020.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, năm 2019, trên địa bàn Hương Khê xẩy ra mưa to đến rất to, gây ngập lụt cục bộ tại 18 xã, thị trấn; trong đó, 9 xã bị cô lập với 3.178 hộ bị ngập lụt, làm 1 người chết và 3 người bị thương.

Mưa lũ năm 2019 gây ngập lụt nhiều nhà dân ở Hương Khê (Ảnh tư liệu)

Mưa lũ còn gây thiệt hại 422,8 ha lúa; hơn 568 ha cam, bưởi; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi và cơ sở hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng... Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện ước tính 256 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2019, nhiều diện tích lúa ở Hương Khê bị khô hạn (Ảnh tư liệu)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: Phương án PCTT - TKCN của một số xã thiếu tính cụ thể, chưa sát với tình hình tại các địa phương; chế độ thông tin, báo cáo không kịp thời; thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại không đảm bảo yêu cầu.

Chủ tịch UBND xã Hương Thủy Nguyễn Ngọc Thọ: Trên địa bàn xã có hiện tượng sạt lở đất trên tuyến sông Ngàn Sâu, uy hiếp đến một số công trình dân sinh của địa phương, cần đầu tư xây dựng kè để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm nay.

Từ những bài học kinh nghiệm, năm 2020, huyện Hương Khê đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, chủ động trước mọi tình huống, ứng phó với thiên tai, hạn chế thấp nhất về thiệt hại.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ nhấn mạnh: Các địa phương cần phải kiện toàn ban chỉ huy PCTT - TKCN, rà soát lại các vùng xung yếu, xây dựng nhà tránh lũ trên địa bàn; đảm bảo thu quỹ phòng chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân để sớm triển khai sản xuất vụ hè thu...

Trước dự báo trong năm 2020, thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, huyện yêu cầu các địa phương phải thực hiện nguyên tắc “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và quán triệt phương châm “4 tại chỗ”...

Mặt khác, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng nhằm phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của cộng đồng dân cư là biện pháp hiệu quả và thiết thực.

Cơ cấu nhiều giống mới vào sản xuất vụ hè thu để nâng cao năng suất, chất lượng.

Hội nghị cũng bàn về các giải pháp chống hạn và sản xuất vụ hè thu năm 2020. Trong đó, vận hành, điều tiết nước phù hợp đáp ứng nhu cầu nước vụ sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp; tích tụ ruộng đất, cơ cấu các giống lúa mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng...