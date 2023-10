Khắc phục nhanh các thiệt hại do mưa lớn tại Hà Tĩnh

Trước một số thiệt hại do mưa lớn gây ra, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung ứng phó, nhanh chóng khắc phục, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho người dân.

Do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến tỉnh lộ 551 đoạn giáp ranh giữa xã Kỳ Trung và Kỳ Phong bị sạt lở mái taluy dương, gây ách tắc giao thông vào sáng 13/10.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao, từ ngày 12/10 đến chiều tối 13/10, nhiều khu vực ở Hà Tĩnh có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn từ 7h ngày 12/10 đến 16h ngày 13/10 là Cẩm Nhượng 288,3mm, Kỳ Anh 240,7mm, Thạch Đồng 208mm, TP Hà Tĩnh 196,9mm, Hoành Sơn 124,9mm...

Hồ Bộc Nguyên xả tràn lưu lượng 20m3/giây

Để ứng phó với mưa lớn, một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã chủ động xả tràn.

Tới chiều nay, hồ Thượng Sông Trí đang xả tràn lưu lượng 50m3/giây, hồ Kim Sơn xả tràn lưu lượng 20m3/giây, hồ Bộc Nguyên xả tràn lưu lượng 20m3/giây, hồ Tàu Voi xả tràn lưu lượng 5,5m3/giây.

UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở NN&PTNT đã ban hành các công điện, công văn về việc tập trung ứng phó tình hình mưa, lũ và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn.

Cầu tràn ở xã Kỳ Sơn bị ngập gây chia cắt cục bộ.

Mưa lớn đã gây thiệt hại cho một số địa phương như: huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho hay: Mưa lớn khiến tuyến sông Ngàn Mọ, đoạn qua thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ, xuất hiện điểm sạt lở với chiều dài 10m, sâu 5 – 7m.

Điểm sạt lở đã làm gãy đổ tường rào và hư hỏng công trình chăn nuôi hộ gia đình ông Cao Nam Tình. Ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã huy động nhân lực, máy móc tiến hành khắc phục.

Trong khi đó, tại huyện Kỳ Anh, mưa lớn khiến 7 cây cầu, 5 ngầm tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Trung, Kỳ Tây, Kỳ Sơn bị ngập, chia cắt cục bộ. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng rào chắn, cắm biển cảnh báo cấm người dân qua lại.

Tuyến tỉnh lộ 551 (ĐT.551), đoạn giáp ranh giữa xã Kỳ Trung và Kỳ Phong bị sạt lở mái taluy dương khiến nhiều khối đất đá tràn ra đường gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương sau đó đã huy động máy móc dời dọn số đất đá và tới nay, đường đã được thông tuyến.

Máy móc dời dọn số đất đá giúp thông tuyến tỉnh lộ 551.

Tại thị xã Kỳ Anh, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ một số tuyến đường, trong đó có quốc lộ 1 đoạn qua hồ Thủy Sơn, phường Hưng Trí; đồng thời, gây ngập một số ngầm, tuyến đường.

Địa phương cũng đã rào chắn và chốt các địa điểm ngập úng để cảnh báo người dân đảm bảo an toàn.

N.K