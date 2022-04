Khai trương cửa hàng nông sản sạch số 3 ở Nghi Xuân

Nhiều sản vật của Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đặc biệt là những sản phẩm OCOP đã được bày bán tại cửa hàng nông sản an toàn Thắng Thoan ở thôn An Tiên, xã Xuân Giang.

Chiều nay (26/4), huyện Nghi Xuân khai trương cửa hàng nông sản an toàn tại thôn An Tiên, xã Xuân Giang. Đây là cửa hàng thứ 3 trong đề án “Xây dựng chuỗi cửa hàng nông sản an toàn đến năm 2023” do Hội Nông dân huyện Nghi Xuân làm chủ công. Trước đó, 2 cửa hàng nông sản an toàn đã được khai trương tại các thị trấn: Tiên Điền và Xuân An. Trong ảnh:Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh và các đại biểu cắt băng khai trương cửa hàng nông sản sạch số 3 ở xã Xuân Giang.

Với diện tích hơn 70 m2, cửa hàng sẽ là nơi giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng như: nước mắm Lạch Kèn, sứa Thái Long, tôm chua Xuân Phổ… Cửa hàng là nơi quy tụ khoảng 200 sản phẩm nông nghiệp hữu cơ như dưa lưới, rau xanh, bầu bí; các sản phẩm hải sản như mực, cá cơm... Trong ảnh: Các đại biểu tìm hiểu các sản phẩm OCOP...

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Xuân Nguyễn Hồng Khoan: Đây là cửa hàng thứ 3 do Hội Nông dân triển khai. Bên cạnh đó, hội yêu cầu chủ cửa hàng phải thu mua sản phẩm tại những khu vườn mẫu, cơ sở sản xuất uy tín trên địa bàn huyện nhằm cung ứng cho thị trường những sản phẩm chất lượng.

Hoài Nam