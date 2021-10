Lần đầu tiên sản phẩm mỹ nghệ từ bèo lục bình của nông dân Can Lộc được xuất sang Mỹ

Chiều 4/10, UBND huyện Can Lộc phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Huy Phong (Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên) tiến hành làm lễ xuất kho đơn hàng đầu tiên các sản phẩm mỹ nghệ từ bèo lục bình (bèo tây) do nông dân Can Lộc sản xuất.