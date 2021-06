Mưa vàng dịu nhiệt, cấp nguồn nước quý cho đồng ruộng Hà Tĩnh

Từ đêm qua (4/6), mưa diễn ra ở nhiều nơi đã làm dịu nhiệt những ngày nắng nóng và cấp nguồn nước quý để dưỡng lúa hè thu vừa gieo cấy tại Hà Tĩnh.

Cơn mưa đã giải nhiệt cho TP Hà Tĩnh sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài

Nhiệt độ giảm 12 - 13 độ C

Trận mưa từ đêm qua đến sáng nay trải đều khắp các địa bàn, không quá lớn gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nhưng lại đủ để giảm nhiệt độ sau nắng nóng gay gắt, đưa lại không khí mát mẻ, dễ chịu cho các vùng.

Bà Bùi Thị Loan, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh cho biết: “Sau đợt nắng nóng mới thấy sự quý giá trận mưa đêm qua. Thời tiết dịu mát trở lại, cơ thể và tinh thần của tôi cũng thấy sảng khoải và khỏe khoắn hơn”.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ 7h ngày 4/6 đến 7h ngày 5/6, lượng mưa trên địa bàn giao động từ 6 - 91 mm. Trong đó, mưa tập trung lớn nhất ở các huyện miền núi như Vũ Quang, Hương Sơn (lượng mưa dao động từ 30 - 91 mm), TP Hà Tĩnh (22 mm)…

Lượng mưa đo được trên địa bàn các địa phương giao động từ 6 - 91 mm

Mưa xuất hiện đã làm nhiệt độ các vùng giảm sâu, chỉ còn dao động từ 25 - 26 độ C, giảm 12 - 13 độ C so với 2 ngày trước và chính thức chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt.

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết: “Trận mưa không chỉ làm không khí dịu mát, chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè ở Hà Tĩnh mà còn cung cấp lượng nước quan trọng cho lúa sinh trưởng tốt. Hết hôm nay (5/6), lượng mưa sẽ giảm dần và chỉ còn xuất hiện rải rác một số vùng. Tuy nhiên, thời tiết dịu mát sẽ vẫn tiếp tục duy trì cho đến ngày 20/6, thuận lợi để bà con sinh hoạt, sản xuất”.

Nông dân ra đồng đắp bờ giữ nước

Ông Nguyễn Huy Lục, thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) ra đồng kiểm tra mực nước, tranh thủ thu dọn cỏ cho lúa hè thu

Ngay từ sáng sớm, dù thời tiết vẫn còn có mưa nhưng rất nhiều bà con nông dân đã ra đồng thăm lúa, kiểm tra mực nước và đắp bờ để giữ nguồn nước quý trong chân ruộng.

Ông Nguyễn Huy Lục, thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) cho biết: “Nhà tôi làm 1 mẫu ruộng, bắt đầu gieo cấy từ ngày 29/5, đến nay lúa đã lên xanh. Trận mưa đêm qua chẳng khác nào là nguồn đạm thiên nhiên quý giá giúp cây phát triển. Tôi tranh thủ ra đồng sớm để đắp lại bờ, giữ nước cho lúa".

Bà con nông dân Cẩm Xuyên tranh thủ ra đồng đắp bờ, giữ lại nguồn nước để dưỡng lúa sau gieo cấy.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Hòa, cùng thôn cũng vừa hoàn thành đắp bờ giữ nước cho thửa ruộng thứ 5 của mình. “Sau gieo cấy, lúa cần nhất là nước tưới. Cơn mưa này đúng là mưa vàng mà thiên nhiên đã ưu ái cho bà con nông dân”

Ở những nơi chủ động nước đã vui như thế, đối với người dân vùng cuối nguồn tưới như xã Đồng Môn, Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), các xã phía bắc huyện Thạch Hà hay những huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh… thì trận mưa gần như đã giải tỏa được nỗi lo hạn hán, thiếu nước mùa gieo cấy.

Sau gieo cấy, lúa cần lượng nước nhất định để thúc đẩy quá trình nảy mầm và bắt đầu bước vào giai đoạn sinh trưởng đầu tiên.

Bà Trần Thị Mỹ, xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn) cho biết: “Dù lượng mưa trên địa bàn xã chưa thực sự lớn nhưng đã cắt được đợt nắng gay gắt, thời tiết, đất đai dịu mát hơn sẽ giúp cho cây lúa phát triển đều, tốt hơn. Mừng nhất là những ruộng ở cuối kênh, có mưa nên áp lực dùng nước sẽ giảm, nước sẽ đẩy về nhanh hơn giúp chúng tôi hoàn thành gieo cấy đúng thời vụ”.

Theo dự báo, thời tiết mát mẻ sẽ còn kéo dài suốt 2 tuần tiếp theo ở các địa bàn. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương tranh thủ hoàn thành nốt diện tích gieo cấy lúa hè thu, chuẩn bị bước vào quá trình chăm sóc, tỉa dặm thuận lợi.

