Năng suất cây trồng vụ xuân ở Nghi Xuân ước tăng 15 - 30%

Thời tiết thuận lợi cùng với việc đưa nhiều giống mới vào sản xuất nên vụ xuân năm nay, nông dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được mùa toàn diện.

Sáng nay (15/5), lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất vụ xuân trên địa bàn. Theo đó, vụ xuân năm nay, huyện Nghi Xuân sản xuất 3.150 ha lúa, năng suất ước đạt 5,4 tấn/ha, tăng 15% so với cùng kỳ năm năm 2020.Trong ảnh: Đoàn kiểm tra lúa sắp thu hoạch tại thôn 2, xã Xuân Lĩnh.

Diện tích ngô vụ xuân năm 2021 của huyện đạt 650 ha, tăng 250 ha so với năm 2020, nhiều xã có diện tích trồng ngô lớn như: Xuân Viên, Xuân Mỹ... Dự kiến vụ xuân năm nay, năng suất ngô đạt 6 tấn/ha (tăng 30% so với năm 2020), giá bán đạt 7,5 triệu đồng/tấn ngô hạt (tăng 25% so với năm 2020). Trong ảnh: Đoàn kiểm tra cánh đồng ngô tại thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên.

Đặc biệt, sau khi trồng 5 ha thí điểm giống khoai lang đỏ KL 20-209 tại xã Xuân Hải vào năm 2020, vụ xuân năm nay, huyện Nghi Xuân nhân rộng diện tích lên 20 ha tại các xã: Xuân Yên, Xuân Mỹ, Xuân Thành; dự kiến sản lượng đạt 14 tấn/ha. Trong ảnh: Khoai lang sắp thu hoạch tại thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên vỏ đỏ, ruột vàng, vị thơm ngon.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân Lê Thanh Bình cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi cùng với việc đưa nhiều loại giống mới vào sản xuất nên vụ xuân 2021, huyện Nghi Xuân được mùa toàn diện, năng suất, giá bán đều ước tăng từ 15 - 30%. Huyện đã tập trung chỉ đạo, yêu cầu các địa phương phải thu hoạch xong lúa và hoa màu vụ xuân đến trước ngày 25/5". Trong ảnh: Đoàn kiểm tra cánh đồng trồng lạc cúc tại thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, dự kiến cho sản lượng đạt 2,5 tấn/ha, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Hoài Nam