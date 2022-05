Ngô đông xuân được giá, nông dân Nghi Xuân phấn khởi

Sau hơn 4 tháng kể từ ngày xuống giống, giống ngô DK 6919S hay còn gọi là ngô biến đổi gen đã mang lại hiệu quả khá cao cho người dân Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Thu hoạch ngô vụ đông xuân ở thôn Thành Văn, xã Xuân Thành.

Khác với những loại giống ngô truyền thống, ngô biến đổi gen dễ trồng, dễ chăm sóc và kháng các loài sâu bệnh vốn là nỗi lo thường xuyên của người trồng ngô. Sau 3 năm trồng thử nghiệm, năng suất vụ ngô đông xuân năm nay ở Nghi Xuân đạt gần 6 tấn/ha, sản lượng ước tính đạt trên 5.000 tấn.

So với năm 2021 năng suất vụ đông xuân năm nay không cao hơn do thời tiết bất lợi khi các địa phương bắt đầu xuống giống. Tuy nhiên, giá bán 10.000/kg (ngô hạt, sử dụng làm thức ăn) cao hơn nhiều so với 7.000 đồng/kg năm 2021 nên bà con rất phấn khởi.

Người dân thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm thu hoạch ngô đông xuân.

Cũng vì hiệu quả kinh tế cao, huyện Nghi Xuân tăng diện tích ngô đông xuân từ 620 ha (2021) lên 835 ha năm 2022. Điều đáng mừng là trong số này có nhiều diện tích đất bị bỏ hoang nhiều năm.

Theo ông Lê Thanh Bình - Trưởng phòng NN&PTNT Nghi Xuân: Đến thời điểm này, huyện Nghi Xuân đã thu hoạch được 50% diện tích ngô đông xuân. Dự kiến, 10 ngày tới, toàn bộ diện tích 835 ha trên địa bàn huyện sẽ thu hoạch xong.

Hoài Nam