Người chăn nuôi TX Kỳ Anh đưa trâu bò thả rông về chuồng tránh rét đậm

Thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có nền nhiệt thấp hơn so với những khu vực khác, vì thế, nắm thông tin về đợt rét đậm sắp tới, bà con đã đưa trâu, bò trả rông về chuồng và chuẩn bị kỹ lưỡng các giải pháp chống rét.

Là thôn vùng núi duy nhất của TX Kỳ Anh, nếu bước vào đợt rét sắp tới với nền nhiệt từ 8-10 độ C thì nhiệt độ tại đây sẽ khoảng 4-6 độ C. Điều đó đồng nghĩa với việc gia súc, vật nuôi, đặc biệt là trâu, bò sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, nguy cơ chết rét, mắc bệnh dịch luôn cao hơn so với những nơi khác

Bên cạnh đó, đa số trâu bò ở đây được chăn thả rông cũng khiến nguy cơ trâu, bò bị bổ, ngã tăng cao.

Trên địa bàn thôn Hoa Sơn hiện có gần 150 con trâu, bò và hầu hết đều chăn thả tự do. Để bảo vệ đàn vât nuôi, hiện, phần lớn bà con nông dân đều chủ động theo dõi sát thời tiết để đưa gia súc về chuồng trại nuôi nhốt, bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình như sửa chữa, che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn...

Biết ít ngày nữa sẽ có đợt rét đậm, chị Bùi Thị Quyên đã cho 4 con trâu nhà mình vào chuồng nuôi. Chị Quyên chia sẻ: "Kể từ ngày mai, tôi sẽ không đưa trâu lên khu vực núi để chăn thả nữa, một là sẽ chăn ở khu vực gần vườn nhà và hai là nuôi nhốt tại chuồng, tùy theo nhiệt độ ngoài trời...".

Từ khi thu hoạch lúa mùa, chị Quyên đã chủ động dự trữ rơm, trồng thêm cỏ voi, chuối. Chuồng trại được chị dùng bạt quây chống rét và thường xuyên dọn vệ sinh. Chị cho biết: "Con trâu là khối tài sản lớn của gia đình, trước đây đã thấy nhiều trường hợp trâu, bò bị chết do ảnh hưởng của thời tiết. Được tuyên truyền và thông qua các phương tiện thông tin, chúng tôi đã chủ động chống rét, cung cấp đủ thức ăn cho trâu...".

Nhà có tới 28 con trâu bò, nên ngay từ đầu mùa rét, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh đã chuẩn bị nguồn thức ăn chống chọi với các đợt rét trong năm.

Rơm khô tích trữ làm thức ăn cho trâu bò vào mùa đông.

Chia sẻ thêm cách giúp cho đàn trâu tăng sức chịu đựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhất là trong thời gian dài, bà Thanh cho biết gia đình đã dự trữ rơm khô ở nhà kho lớn, chuẩn bị vài tạ thức ăn tinh như bột lạc (cây lạc phơi khô xay nhỏ) để chuẩn bị cho các đợt rét. Cũng theo kinh nghiệm của bà Thanh thì việc bám sát thời tiết, che chắn chuồng trại hợp lý cũng là yếu tố bảo đảm cho đàn gia súc vượt qua đợt rét... (Trong ảnh: Bà Thanh kiểm tra số bột lạc dự trữ cho đàn trâu bò trong các đợt rét trong năm).

Mới gắn bó với việc nuôi trâu được hơn 4 năm nhưng anh Lê Văn Lý khá tinh tường việc chăm sóc gia súc mỗi mùa rét đậm. Anh nói: "Những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 13°C phải chủ động đưa trâu bò về chuồng nuôi nhốt, còn dưới 10 độ C, nên đốt lửa sưởi ấm thêm cho gia súc...".

3 con trâu nhà anh Lý đã được cho về chuồng nuôi nhốt trước khi bước vào đợt rét

Ông Nguyễn Mạnh Tấn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kỳ Hoa cho biết: "Thực hiện hướng dẫn của UBND thị xã Kỳ Anh về việc phòng chống rét trên gia súc, gia cầm, xã đã thông báo hướng dẫn cách phòng chống tới tận các thôn. Riêng với địa bàn thôn Hoa Sơn, chúng tôi đã hướng dẫn các hộ gia đình bổ sung thêm thức ăn tinh và nước muối pha loãng để bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, đảm bảo cho đàn gia súc phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt, khuyến cáo bà con tuyệt đối không thả rông gia súc trên rừng núi, chủ động đưa gia súc về chuồng trại nuôi nhốt an toàn trước khi thời tiết chuyển rét đậm".

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 7/1, bộ phận không khí lạnh mạnh này sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 7/1 đến sáng 9/1, toàn tỉnh có mưa, ven biển có nơi mưa vừa. Đợt không khí lạnh mạnh này có khả năng gây ra một đợt rét đậm, có ngày rét hại kéo dài từ ngày 8 đến 12/1 với nhiệt độ thấp nhất khả năng xuống ở mức 8 - 10 độ C.

Thu Trang