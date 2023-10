Nước sông Ngàn Sâu trên mức báo động II, vùng hạ du Vũ Quang ngập sâu

9 công nhân Công ty CP Tập đoàn Đình An bị cô lập do nước dâng cao khi đang thực hiện nhiệm vụ thi công cầu Sơn Lộc thuộc địa phận giáp ranh giữa 2 xã Việt Tiến (Thạch Hà) và Sơn Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh).