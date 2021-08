“Tăng tốc” trên các công trình thuỷ lợi ở Hà Tĩnh

Để chạy đua với thời gian khi mùa mưa bão đang đến gần, các đơn vị nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình thuỷ lợi, đê điều trên địa bàn Hà Tĩnh.

Công nhân thuộc đơn vị nhà thầu Tổng Công ty 36 đang thi công hạng mục cống lấy nước hồ Ba Khe

Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hàng trăm công nhân cùng thiết bị xe máy thuộc đơn vị nhà thầu Tổng Công ty 36 (Bộ Quốc phòng) đang khẩn trương thi công các hạng mục quan trọng thuộc 2 dự án nâng cấp hồ Nước Xanh và hồ Ba Khe ở huyện Kỳ Anh.

Các hạng mục chính thực hiện nâng cấp, sửa chữa 2 công trình này gồm: gia cố thân đập, mở rộng mặt đập hiện trạng, lát mái thượng lưu, hạ lưu; xây mới tràn xả lũ, cống lấy nước. Công trình khởi công tháng 3/2021, thời hạn thi công 18 tháng.

Đắp bờ bao công trình hồ Ba Khe để thi công hạng mục lát mái thượng lưu

Ông Trần Kim Phi – Chỉ huy trưởng công trường, Tổng Công ty 36 cho biết, sau hơn 4 tháng kể từ ngày khởi công đến nay, công trình đã hoàn thành 45% khối lượng đề ra. Để chạy đua với thời gian khi mùa mưa bão đang đến gần, công ty huy động thêm máy móc, nhân lực làm việc 2 ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ trên toàn công trường, đặc biệt là các hạng mục quan trọng như: tràn xả lũ, cống lấy nước.

Cụ thể, hiện nay tràn xã lũ hồ Nước Xanh đã hoàn thành; tràn xã lũ hồ Ba Khe đã hoàn thành 70% khối lượng, đảm bảo cho tiêu thoát lũ tạm thời; cống lấy nước đã thực hiện xong phần hàn ống thép, chuẩn bị đổ bọc bê tông cốt thép, phấn đấu đến 25/8 sẽ hoàn thành.

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trên công trường là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo tiến độ thi công

“Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty đã quán triệt các công nhân, cán bộ kỹ thuật tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh, hạn chế tối đa tiếp xúc với người ngoài... Đây là giải pháp quan trọng để đảm bảo tiến độ thi công trên công trường trong bối cảnh hiện nay" – ông Phi cho hay.

Hồ Nước Xanh và hồ Ba Khe là 2 trong số 8 công trình hồ đập trên địa bàn các huyện: Kỳ Anh, Thạch Hà, Vũ Quang và Hương Sơn nằm trong Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Tĩnh (WB 8).

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 160 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước. Việc nâng cấp các hồ nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân dân vùng hạ du, cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Hạng mục tràn xã lũ hồ Ba Khe đã hoàn thành 70% khối lượng, đảm bảo cho tiêu thoát lũ tạm thời

Ông Lê Quang Thông – Giám đốc quản lý Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện có 7/8 công trình thuộc dự án WB 8 trên địa bàn 4 huyện đang được triển khai thi công. Để đảm bảo tiến độ cũng như an toàn công trình trong mùa mưa lũ 2021, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu lập phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai trong quá trình thi công.

Cùng với đó, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục quan trọng để vượt lũ. Chủ đầu tư cũng đang tích cực phối hợp với các địa phương trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công”.

Mái thượng lưu hồ Nước Xanh đang được khẩn trương thi công

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình thuỷ lợi trên địa bàn, các nhà thầu thực hiện gói thầu nâng cấp đê Tân Long (Hương Sơn) cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện các hạng mục quan trong trước mùa mưa bão.

Công trình xử lý cấp bách đê Tân Long với chiều dài gần 3km (đoạn từ K0 - K3+00) thuộc địa bàn xã Sơn Châu do huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư gần 46 tỷ đồng; bắt đầu thi công từ tháng 3/2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2022. Đến nay, công trình đã hoàn thành hơn 50% khối lượng.

Công ty CP Xây lắp Thành Vinh (TP Hà Tĩnh) huy động máy móc nhân lực thi công các hạng mục Công trình xử lý cấp bách đê Tân Long, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trước mùa mưa bão.

“Để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ, chủ đầu tư đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, các điểm xung yếu. Về phía chủ đầu tư cũng đã thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tại ngay tại công trình; xây dựng phương án, lực lượng, phương tiện cụ thể về phòng, chống thiên tai, tổ chức phê duyệt làm cơ sở để triển khai thực hiện khi có tình huống xẩy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình” - ông Điện Văn Tĩnh - Phó Trưởng ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Hương Sơn cho biết.

Huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công và xây dựng chi tiết phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai năm 2021 tại các công trình thi công hồ đập thuỷ lợi, đê điều là những giải pháp đang được các chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu thực hiện nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại về tài sản, tính mạng người dân trong mùa mưa bão.

Thanh Hoài – Lê Tuấn