Thảm nhựa nhiều tuyến đường theo tiêu chí NTM kiểu mẫu ở Nghi Xuân

Phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021 nên xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã và đang huy động nhiều nguồn lực để nâng chất các tuyến đường giao thông.

Những ngày qua, xã Xuân Phổ đã hoàn thành 1,7 km thảm nhựa đường giao thông ở các thôn: Ninh Hoà, Hợp Thuận, Phúc An với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng, trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 60%, còn lại là do Nhân dân địa phương đóng góp. Trong ảnh: Thi công tuyến đường thôn Phúc An, xã Xuân Phổ.

Toàn bộ tuyến đường vừa rải thảm có mặt đường rộng 3,5m, dày 5 cm, đáp ứng tiêu chí trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Chủ trương nâng cấp các tuyến đường giao thông được Nhân dân xã nhà đồng tình ủng hộ. Trong ảnh: Tuyến đường trục thôn Hợp Thuận vừa được nâng cấp theo tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Xuân Phổ đã hoàn thành 2,9 km đường thảm nhựa với tổng kinh phí trên 3,4 tỷ đồng. Xã Xuân Phổ đặt mục tiêu đến cuối năm sẽ hoàn thành rải thảm tất cả các đường trục chính liên thôn còn lại (khoảng gần 1 km) với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Hoài Nam