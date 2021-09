Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực để tập trung xây dựng và đạt những kết quả nổi bật. Bước vào xây dựng huyện NTM, Cẩm Xuyên có xuất phát điểm thấp. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 15 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 13,77%, số tiêu chí bình quân đạt của mỗi xã chỉ 1,5 tiêu chí, không có xã trên 3 tiêu chí. Sau 10 năm, huyện Cẩm Xuyên đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 9/9 tiêu chí huyện NTM đạt chuẩn theo Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện xây dựng được 104 khu dân cư mẫu, 1.037 vườn mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41,31 triệu đồng/năm (tăng 2,75 lần so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo còn 3,41%, thấp hơn so với bình quân của tỉnh (giảm 10,36% so với năm 2010). Tổng đầu tư toàn xã hội năm 2020 đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so với 2010. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm và đạt được nhiều kết quả, hệ thống chính trị được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững