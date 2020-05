Từng bước nhân rộng giống lúa khảo nghiệm trên đồng đất Đức Thọ

Ngành chức năng đánh giá, giống lúa ADI 168 trên đồng đất Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã thể hiện là giống lúa có triển vọng.

Sáng 6/5, tại xã An Dũng (Đức Thọ), Công ty CP Đầu tư thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI, Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết mô hình giống lúa thuần ADI 168.

Kiểm tra thực tế hiệu quả của giống lúa ADI 168 trên cánh đồng thử nghiệm của HTX Trung Đại Nam, xã An Dũng

Vụ xuân 2020, xã An Dũng được Công ty CP Đầu tư thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI, Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Đức Thọ lựa chọn khảo nghiệm mô hình giống lúa thuần ADI 168, với diện tích 50 ha, cơ cấu ở 5 thôn với 252 hộ tham gia.

Đây là giống lúa chất lượng cao, được chọn lọc từ quần thể nguồn gen lúa thuần nhập nội Trung Quốc, qua chọn lọc phả hệ. Được công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới tại các tỉnh phía Bắc.

Giống lúa mới ADI 168 đã cho thấy sự vượt trội so với giống lúa đối chứng Hương thơm 1, khi năng suất cao hơn 12 tạ/ha

Theo ghi nhận tại đồng ruộng thôn Trung Nam (xã An Dũng), hầu hết diện tích lúa ADI 168 cây thẳng, bông trổ đều, trĩu hạt, sắp cho thu hoạch. Theo các hộ nông dân ở đây, giống lúa thuần ADI 168 có nhiều đặc tính vượt trội hơn so với những giống lúa khác.

Năng suất bình quân của giống ADI 168 tại xã An Dũng dự kiến đạt 67 tạ/ha, cao hơn 5 tạ/ha so với quân bình các giống lúa chung của huyện và cao hơn 12 tạ so với giống đối chứng (Hương thơm số 1); chất lượng gạo ngon, giá thành cao.

Thời gian sinh trưởng của giống lúa từ 110 – 115 ngày ở vụ xuân, 95 – 100 ngày ở vụ hè thu.

Phó chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Đặng Giang Trung: Qua trồng thử nghiệm giống lúa mới ADI 168 tại xã An Dũng đã cho thấy sự vượt trội cả về năng suất, chịu rét và nhất là kháng sâu bệnh tốt. Đây là bộ giống chủ lực trong tương lai của bà con nông dân Đức Thọ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Đặng Giang Trung khẳng định: “Giống ADI 168 trên đồng đất Đức Thọ bước đầu đã thể hiện là giống lúa có triển vọng, UBND huyện, phòng chuyên môn và đơn vị cung ứng giống sẽ tiếp tục có sự chỉ đạo, hướng dẫn để nhân rộng giống lúa ADI 168 tại các địa phương có thế mạnh sản xuất nông nghiệp trong những vụ sản xuất tới. Từng bước bổ sung vào bộ giống chủ lực của huyện”.

Đức Thắng