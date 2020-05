Xã An Hòa Thịnh phấn đấu trở thành trung tâm thị tứ vùng 2 của Hương Sơn

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, Nhân dân xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn - Hà Tĩnh) quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu và sớm trở thành trung tâm thị tứ vùng 2 của huyện.

Đoàn kết, vượt khó, xây dựng xã đạt chuẩn NTM

Lãnh đạo huyện Hương Sơn trao quyết định thành lập xã An Hòa Thịnh (trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Sơn An, Sơn Hòa, Sơn Thịnh) và tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã An Hòa Thịnh, ngày 2/1/2020

Đảng bộ An Hòa Thịnh được sáp nhập từ 3 đảng bộ xã: Sơn An, Sơn Hòa, Sơn Thịnh. Ngay sau sáp nhập, cùng với bộ máy nhân sự cấp ủy, chính quyền mới được tinh lọc, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân tiếp tục được phát huy đã góp phần cho sự thành công của cả nhiệm kỳ.

“Là địa bàn vùng trũng, chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt và hạn hán, nên việc phát triển KT-XH của xã gặp nhiều khó khăn. BCH Đảng bộ đã sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn, đề ra những chủ trương, giải pháp đúng, phù hợp; chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, 3 xã cũ đã đoàn kết, vượt khó, xây dựng xã đạt chuẩn NTM (Sơn Hòa năm 2017, Sơn Thịnh 2018 và Sơn An 2019)” - Bí thư Đảng ủy xã An Hòa Thịnh Đinh Văn Hải cho hay.

Bình yên xã nông thôn mới An Hòa Thịnh. Ảnh: Minh Lý

Để phát triển sản xuất, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, tổ chức tập huấn kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất, sản lượng lúa, hoa màu ngày càng cao. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ước đạt 65,8 triệu đồng/ha.

Hệ thống cơ sở SXKD, bán buôn, bán lẻ phát triển nhanh và rộng khắp, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Toàn xã có 142 cơ sở SXKD, xây dựng, 311 cơ sở kinh doanh TM-DV. Năm 2020, tổng thu nhập toàn xã hội ước đạt 224,388 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng/năm.

Hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã đã cơ bản được bê tông hóa, và đạt chuẩn, đảm bảo phục vụ sản xuất, đi lại thuận tiện cho người dân

Trên lĩnh vực xây dựng NTM, Đảng bộ xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự đồng thuận cao của Nhân dân. Nhờ đó, kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

An Hòa Thịnh là vùng đất học, nơi có nhiều danh nhân văn hóa, dòng họ khoa bảng nổi tiếng như: Hà Huy, Nguyễn Khắc, Đinh Nho… Tiếp nối truyền thống đó, trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã An Hòa Thịnh tiếp tục đạt nhiều thành tích cao. 5 năm qua, toàn xã có gần 1.000 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và quốc gia. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%; tỷ lệ thôn văn hóa đạt 100%.

Phấn đấu trở thành trung tâm thị tứ vùng 2 của huyện

Tiếp nối truyền thống đất học, trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã An Hòa Thịnh tiếp tục đạt nhiều thành tích cao.

Bí thư Đảng ủy xã Đinh Văn Hải cho biết, nhìn nhận rõ những tiềm năng, lợi thế, khó khăn khách quan, nguyên nhân chủ quan, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ An Hòa Thịnh đặt mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, từng bước hướng tới NTM kiểu mẫu. Phấn đấu xây dựng xã sớm trở thành trung tâm thị tứ vùng 2 của huyện Hương Sơn.

Để hoàn thành mục tiêu này, Đảng bộ xã tiếp tục vận động thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Cụ thể: Quy hoạch cánh đồng mẫu lớn (50 - 70 ha) sản xuất các loại giống lúa cho giá trị kinh tế cao; quy hoạch vùng trồng rau, củ, quả, cây dược liệu (25 - 30 ha).

Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Thành lập nhóm, tổ hợp tác có liên kết bao tiêu sản phẩm để ổn định đầu ra, hạn chế thấp nhất rủi ro cho người chăn nuôi.

Chợ Gôi - điểm nhấn trong phát triển TM-DV của xã An Hòa Thịnh cùng với phát triển các dịch vụ bám những trục đường lợi thế. Ảnh: Thành Pro

Trên lĩnh vực TM-DV, An Hòa Thịnh sẽ phát huy lợi thế 13 di tích được xếp hạng hiện có trên địa bàn để kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cấp các khu di tích theo quy hoạch, hướng tới phát triển du lịch tâm linh gắn với các ngành nghề và dịch vụ khác. Cùng với đó là tăng cường các hoạt động thương mại tại chợ Gôi và định hướng phát triển các dịch vụ bám những trục đường lợi thế.

Xác định “xây dựng Đảng là then chốt”, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; hoạt động chính quyền hiệu lực, hiệu quả. Trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần làm việc trách nhiệm cao; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin; sàng lọc và cương quyết đưa ra khỏi bộ máy cán bộ thiếu trách nhiệm, làm việc không hiệu quả…

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã An Hòa Thịnh bước vào giai đoạn mới, có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Với truyền thống văn hóa, sự đoàn kết, đồng thuận cao trong Đảng, trong Nhân dân, tin tưởng Đảng bộ An Hòa Thinh sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025: - Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm còn 3%. - Giá trị sản phẩm trên/ha đất canh tác 80 triệu đồng. - Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. - Đảng bộ hằng năm đạt Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên - Phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn NTM nâng cao, từng bước đạt NTM kiểu mẫu.

Thanh Hoài