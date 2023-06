Xây dựng người nông dân Can Lộc chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm

Hội Nông dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và chăm lo đời sống người nông dân.

Sáng 26/5, Hội Nông dân huyện Can Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ tham dự.

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hội Nông dân tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quan tâm của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở; cán bộ hội viên nông dân toàn huyện đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Can Lộc là huyện tiên phong trong thực hiện chuyển đổi, tập trung ruộng đất hình thành các vùng sản xuất tập trung theo Nghị quyết 06 –NQ/TU. Sau gần 3 năm triển khai, tổng diện tích thực hiện tập trung ruộng đất trên địa bàn huyện đạt 3.302,28 ha (chiếm 36 % diện tích sản xuất lúa toàn huyện), số ô thửa giảm mạnh so với trước khi thực hiện nghị quyết là 30.449 thửa; năng suất lúa tại các vùng sau chuyển đổi cao hơn so với năng suất bình quân chung của toàn huyện (năm 2021 năng suất đạt 57,01 tạ/ha, sản lượng 105.620 tấn cao hơn so với năm 2020 là 2,65 tạ/ha và 5.137 tấn).

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM đã làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện nhà; đưa Can lộc đạt chuẩn NTM năm 2019. Đến nay, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn NTM, 1 xã NTM kiểu mẫu, 7 xã NTM nâng cao, 113 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, nông dân toàn huyện đã đóng góp gần 80 tỷ đồng; 356 nghìn ngày công; mở rộng hành lang, sửa chữa và làm mới 374 km đường giao thông nông thôn; vận động 6.780 hộ cải tạo vườn tạp; xây dựng và phối hợp xây dựng 1.300 vườn mẫu...

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống: Tổ chức Hội Nông dân huyện và cơ sở cần thể hiện tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và chăm lo cho đời sống người nông dân. Cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhìn chung, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt. Đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,25%, nay giảm còn 3,01%; hộ cận nghèo chỉ còn 3,4%.

Bằng nhiều hình thức vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, nhiệm kỳ qua hội đã kết nạp được 2.298 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay là 22.837 hội viên; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 86%. Chất lượng sinh hoạt chi hội ngày càng được nâng cao, nội dung sinh hoạt ngày càng được đổi mới.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã bình xét, khen thưởng và đề xuất khen thưởng 163 tập thể, 220 cá nhân. Trong đó, 6 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 5 tập thể, 7 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội; 3 tập thể, 5 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh…

Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ đánh giá cao Hội Nông dân huyện Can Lộc đã bám sát chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, vẫn một số hạn chế như phương thức hoạt động của Hội vẫn chưa nhiều đổi mới, phong trào phát triển chưa đồng đều, kết nối chưa sâu rộng để phát huy triệt để tiềm năng.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện cần quan tâm xây dựng người nông dân Can Lộc có trình độ, kiến thức, kỹ năng và khả năng hội nhập cao; dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng người nông dân chuyên nghiệp.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 17 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Hữu Hài tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu 99,3%.

Hoàng Nguyên