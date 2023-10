“Bóng hồng” thầm lặng trên trận tuyến an ninh ở Hà Tĩnh

Sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), ngay từ nhỏ, Đại úy Đậu Thị Nhung (SN 1990, quê xã Hòa Hải) luôn mang trong mình ước mơ mặc quân phục, bảo vệ bình yên cuộc sống Nhân dân.

Đại úy Đậu Thị Nhung - cán bộ Đội An ninh Công an huyện Hương Khê.

Năm 2009, bằng sự chăm chỉ, cố gắng học tập, Nhung đậu vào Học viện An ninh nhân dân. Ra trường với thành tích học tập đạt loại giỏi, Nhung thăng cấp bậc hàm trước 1 năm và được phân công nhận nhiệm vụ công tác tại Đội An ninh Công an huyện Hương Khê.

Dù được đào tạo bài bản ở môi trường chính quy về lĩnh vực an ninh nhưng Đại úy Đậu Thị Nhung cũng không tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ của một trinh sát trẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ thời điểm nhận công tác, Đại úy Nhung luôn dành nhiều thời gian đi cơ sở, bám sát địa bàn để có thể kịp thời nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, góp phần tham mưu kịp thời giúp lãnh đạo đơn vị xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch có liên quan đến lĩnh vực ANTT trên địa bàn.

Nữ đại úy công an còn tích cực tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức, trong đó có mạng xã hội Facebook, để mọi người hiểu và thực hiện đúng, không để các phần tử xấu lợi dụng. Bằng sự tận tâm, trách nhiệm với công việc, sự gần gũi với Nhân dân, chị luôn được bà con nhân dân tin yêu, giúp đỡ.

Đại úy Nhung luôn dành nhiều thời gian đi cơ sở, bám sát địa bàn để có thể lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người dân.

Đại úy Nhung tâm sự rằng, công tác trên lĩnh vực an ninh, thường xuyên phải tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều thành phần nên luôn phải sử dụng bản lĩnh, trí tuệ để “đấu trí”. Và muốn “đấu trí”, trước tiên mình phải có trình độ, nắm vững các quy phạm pháp luật về từng lĩnh vực.

Với tinh thần “an ninh chủ động”, Đại úy Nhung luôn tự học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, đổi mới về tư duy và xây dựng phong cách làm việc khoa học nhằm bắt kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Xác định làm công tác an ninh là phải tận tụy, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, vì vậy, phải xây dựng cho mình một bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nhạy cảm với tình hình, khả năng dự báo các vấn đề về ANTT để từ đó đề xuất với lãnh đạo cấp trên các chủ trương, phương hướng công tác” - Đại úy Đậu Thị Nhung chia sẻ về kinh nghiệm công tác của bản thân sau gần 10 năm gắn bó với màu áo an ninh.

Đại úy Đậu Thị Nhung cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác nắm tình hình.

Theo Đại úy Nhung, trên trận tuyến an ninh nhìn có vẻ thầm lặng nhưng thực tế khá phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn nhạy cảm và linh hoạt. Đặc biệt, với các “điểm nóng” trên địa bàn, dù không trực tiếp đối diện nhưng lực lượng an ninh lại luôn phải nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương và đơn vị phương án giải quyết.

Điển hình như vụ việc một số trường hợp phản đối dự án khu xử lý rác thải của huyện tại xã Hương Thủy, là chiến sĩ an ninh, Nhung đã phải cùng đồng đội lăn lộn về địa bàn, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tham mưu địa phương hướng giải quyết. Đồng thời qua đó, phân loại đối tượng để đề xuất hướng xử lý thích hợp.

Quá trình tiếp xúc cơ sở, bám địa bàn, không ít nguy cơ luôn rình rập, thế nên, nếu không yêu nghề, không có bản lĩnh, khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Sau những chiến công, những thử thách của công việc, bản thân Đại úy Nhung cùng cán bộ, chiến sĩ của Đội An ninh Công an huyện Hương Khê càng dày dạn và bản lĩnh hơn.

Trong quá trình công tác, Đại úy Đậu Thị Nhung nhiều lần vinh dự được Công an tỉnh, huyện Hương Khê khen thưởng.

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Hương Khê, Đại úy Đậu Thị Nhung luôn tích cực tham gia các phong trào do Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Hội LHPN huyện Hương Khê phát động. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, tích cực trong hoạt động mẹ đỡ đầu, quyên góp ủng hộ, trao quà cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Thượng tá Lê Xuân Dũng - Phó Trưởng Công an huyện Hương Khê đánh giá: Đại úy Đậu Thị Nhung là cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, giản dị, gắn bó mật thiết với đồng chí, đồng đội và được Nhân dân yêu mến. Đại úy Nhung cũng luôn gương mẫu, tích cực trong các phong trào đoàn, hội, nhất là công tác tình nguyện tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Đại úy Đậu Thị Nhung luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu “Người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ”.

