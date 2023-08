Khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V

Sáng 3/8, tại TP Vinh (Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V - năm 2023. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL), đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An và Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh.