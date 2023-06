Nhiều nội dung hấp dẫn tại sự kiện văn hóa lớn của làng Trường Lưu

Lễ kỷ niệm 3 danh nhân dòng họ Nguyễn Huy và đón bằng chứng nhận di sản tư liệu ký ức thế giới Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu (xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) sẽ diễn ra trang trọng với nhiều nội dung hấp dẫn vào sáng ngày mai (24/6).

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh là nơi diễn ra lễ kỷ niệm.

Chương trình kỷ niệm 310 năm năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713 - 2023), 280 năm năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Tự (1743 - 2023), 240 năm năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Hổ (1783 - 2023) và đón Bằng công nhận Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương do UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp huyện Can Lộc tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 24/6, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (TP Hà Tĩnh) và xã Kim Song Trường (Can Lộc).

Chương trình gồm 2 nội dung chính: lễ kỷ niệm năm sinh các danh nhân dòng họ Nguyễn Huy và công bố Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là Di sản tư liệu chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương do UNESCO công nhận; lễ rước và đón nhận bằng di sản Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu.

Tiết mục Tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh “Rạng ngời đất học Trường Lưu” sẽ được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật của lễ kỷ niệm.

Trong đó, lễ kỷ niệm các danh nhân và công bố bằng di sản sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Chương trình diễn ra với các nội dung: văn nghệ chào mừng, chiếu phóng sự giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp của các danh nhân và giá trị của di sản văn hóa Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, phát biểu của đại biểu Trung ương, trao chứng nhận di sản...

Với sự chuẩn bị công phu và chu đáo, chương trình hứa hẹn sẽ là ngày hội trang trọng và ý nghĩa; tôn vinh các giá trị di sản văn hóa quê hương núi Hồng, sông La. Chương trình khắc họa hành trình di sản văn hóa con người Hà Tĩnh từ quá khứ đến hôm nay. Là câu chuyện về tài năng, nhân cách của các danh nhân dòng họ Nguyễn Huy, không gian văn hóa làng cổ Trường Lưu cho đến sự kế thừa và phát huy truyền thống của con người và văn hóa vùng quê núi Hồng, sông La trong thời đại mới.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật chào mừng hội tụ nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, giàu ý nghĩa do các ca sỹ nổi tiếng và tập thể nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng. 5 tiết mục hấp dẫn: Rạng ngời đất học Trường Lưu, Hà Tĩnh quê mình, Phường vải đêm trăng, Cùng em về Hà Tĩnh với sự phối hợp của nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian đến hiện đại như: không gian diễn xướng dân ca ví, giặm, múa đương đại, các ca khúc nhạc trữ tình... sẽ là điểm nhấn đặc sắc.

Tiết mục ca khúc “Quê tôi ngày mới” trong chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào sáng 24/6.

Sau lễ kỷ niệm sẽ là lễ rước bằng di sản Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu từ TP Hà Tĩnh về Trung tâm bảo tồn di sản Văn hóa Trường Lưu, xã Kim Song Trường (Can Lộc).

Dự kiến lễ rước sẽ được tổ chức trang trọng với 4 đoàn xe, di chuyển trên quốc lộ 1 từ TP Hà Tĩnh đến thị trấn Nghèn, sau đó về xã Kim Song Trường. Tại địa phương, người dân và học sinh sẽ đón đoàn rước bằng trong không khí sôi nổi, vui tươi.

Nguyên Hoàng