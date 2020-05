36 tháng tù cho một nhà báo ở Hà Tĩnh cưỡng đoạt 90 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Hùng (SN 1986, trú tại thôn Hưng Lộc, xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) - phụ trách Văn phòng thường trú Báo Gia đình Việt Nam tại Nghệ An về tội “cưỡng đoạt tài sản”.