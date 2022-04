7 năm tù cho đối tượng mua bán ma túy

TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quang (SN 1983, trú thôn Phúc Trường, xã Kim Song Trường, Can Lộc) 7 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chiều 20/4, TAND huyện Can Lộc tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Quang (SN 1983, trú thôn Phúc Trường, xã Kim Song Trường, Can Lộc) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 8/12/2021, qua kiểm tra hành chính đối tượng Võ Quốc Hải (SN 1996, trú xã Thường Nga, Can Lộc), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc phát hiện, thu giữ trong túi áo khoác của Võ Quốc Hải 1 túi ni lông bên trong chứa 0,0842 gam Methamphetamine.

Quá trình điều tra, Võ Quốc Hải khai nhận, số ma túy trên bị cáo cùng với Nguyễn Văn Trường (SN 1997, trú xã Thường Nga) góp tiền mua của đối tượng Trần Văn Quang về để sử dụng.

Với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Trần Văn Quang bị TAND huyện Can Lộc tuyên phạt 7 năm tù giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Quang. Lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm 12 túi ni lông các loại bên trong chứa 1,9677 gam Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Quang khai nhận, số ma túy trên bị cáo tàng trữ đều nhằm mục đích mua bán.

Tại phiên xử, Trần Văn Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét kỹ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quang 7 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với bị cáo Võ Quốc Hải và Nguyễn Văn Trường, sau khi điều tra, xem xét, HĐXX nhận thấy cả hai đều chưa có tiền án, tiền sự, hành vi nói trên của hai bị cáo chưa đến mức để xử lý trách nhiệm hình sự về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Quy định tại khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự.

Đức Quân