Bắt giữ 2 cặp tàu giã cào ngoại tỉnh khai thác hải sản sai vùng biển quy định ở Hà Tĩnh

2 cặp tàu giã cào vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang thực hiện đánh bắt hải sản trái quy định trên vùng biển xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Các tàu cá đánh bắt sai vùng biển quy định tại huyện Cẩm Xuyên bị các lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ sáng ngày 20/5.

Sáng nay (20/5), tại vùng biển của xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Đồn Biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng kiểm ngư, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã truy đuổi và bắt giữ 2 cặp tàu đang sử dụng lưới giã cào để khai thác hải sản sai vùng biển quy định.

Qua kiểm tra và lấy lời khai ban đầu, cặp tàu mang số hiệu NA - 90479 TS và NA - 90196 TS do Phạm Văn Tuấn (SN 1978), Hồ Nguyên Hùng (SN 1984) làm chủ; cặp thứ 2 gồm tàu mang số hiệu NA - 90677 TS và NA - 90196 TS do Đặng Xuân Diệu (SN 1986), Đặng Xuân Diên (SN 1983) làm chủ. Những người này đều trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Tang vật thu giữ trên các tàu cá được lực lượng chức năng kiểm đếm.

Các tàu đều có chiều dài trên 15m, sử dụng lưới giã cào để khai thác hải sản gần bờ. Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng làm việc với các chủ tàu cá vi phạm.

Theo ông Nguyễn Trọng Nhật - Trưởng phòng Kiểm ngư Thanh tra và pháp chế (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh), đơn vị đang thực hiện đợt ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đánh bắt diễn ra từ ngày 13/5 - 22/5.

Theo đó, lực lượng kiểm ngư, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng BĐBP tỉnh tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm đối với các tàu cá khai thác sai vùng biển quy định, hoạt động sai nghề, sai tuyến, giấy phép khai thác hết hạn, không có đánh dấu tàu cá theo vùng hoạt động…

T.O