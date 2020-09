Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo tuyển người mẫu qua ảnh rồi tống tiền

Ngày 8/9, Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt khẩn cấp Lê Xuân Mạnh (30 tuổi, ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vì có hành vi lập nickname Facebook nhằm lừa đảo bằng cách tuyển người mẫu rồi yêu cầu các “thí sinh” là những cô gái trẻ, đẹp chụp hình, quay video khỏa thân để Mạnh xem trực tiếp. Sau đó, Mạnh dùng những video này đe dọa tống tiền các cô gái.

Mạnh bị bắt quả tang tại khu vực Bến xe liên tỉnh Đà Lạt khi đang nhận 10 triệu đồng từ T.T.N.T (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Trước đó, T có ước mơ làm người mẫu nên đã vào Facebook nickname “Nguyễn Hải Yến” (do Mạnh lập ra) để đăng ký tham gia và được Mạnh chuyển mẫu đơn để điền thông tin cá nhân.

Sau khi đóng lệ phí 300.000 đồng vào số tài khoản của một ngân hàng do Mạnh cung cấp, chị T. nhận được biên lai thu tiền có đóng dấu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Hải Yến do Lê Xuân Mạnh ký tên đóng dấu.

Đối tượng Lê Xuân Mạnh. Ảnh: Thanh Niên

Tiếp đó, Mạnh yêu cầu chị T. chụp hình, quay video khỏa thân để Mạnh xem trước khi tuyển dụng. Mạnh đã lưu lại những đoạn video này và liên tục đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc chị T. phải đưa cho Mạnh 10 triệu đồng mới xóa. Nếu không có đủ 10 triệu đồng, chị T. phải... “quan hệ” với Mạnh trong 1 tuần.

Khi Mạnh đến khu vực Bến xe liên tỉnh Đà Lạt để nhận tiền từ chị T. đã bị lực lượng trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang. Khám xét nhanh, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: tiền, 4 con dấu do Mạnh làm giả để lừa đảo, 1 điện thoại di động…

Bước đầu, Mạnh khai nhận sau khi tốt nghiệp đại học, từ tháng 6/2020 Mạnh thuê nhà trọ ở đường Trần Nhân Tông, phường 8 (thành phố Đà Lạt) để ở. Nhằm có tiền tiêu xài, Mạnh đã lập Facebook có nickname “Nguyễn Hải Yến” để lừa đảo các cô gái trẻ có đam mê trở thành người mẫu.

Mạnh chỉ “tuyển dụng” người mẫu chụp hình cổ trang có chiều cao từ 1,55 m trở lên, từ 16 - 26 tuổi, không làm việc cho công ty truyền thông khác. Mỗi người muốn nhận mẫu đơn tham gia tuyển chọn qua Zalo phải đóng lệ phí 300.000 đồng cho Mạnh bằng cách chuyển khoản.

Theo Công an thành phố Đà Lạt, bằng thủ đoạn trên, Mạnh đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người và hầu hết là các cô gái trẻ, có đam mê làm nghề người mẫu. Công an thành phố Đà Lạt đang phối hợp với một ngân hàng (do Mạnh cung cấp để nạn nhân chuyển tiền) xác minh các nạn nhân đã bị Mạnh lừa đảo tuyển người mẫu, chuyển tiền để củng cố hồ sơ xử lý Mạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Đặng Tuấn/TTXVN